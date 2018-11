Bylo by fajn, kdyby přijel Jágr i s Plekancem, přeje si Nedvídek

V posledních zápasech přece jen víc najel na sbírání asistencí. Jednu zaznamenal také v pondělním utkání v Kadani, kde ovšem jeho Horácká Slavia nakonec prohrála s domácími trhači těsně 3:4.



„Sice jsme si před druhou třetinou řekli, jak budeme hrát, ale pak jsme to na ledě nesplnili. Nastaly nějaké smolné situace a prostě jsme tuhle část nezvládli,“ povzdechl si čtyřiadvacetiletý Nedvídek nad prostředním dějstvím, v němž Třebíč inkasovala celkem tři góly.

Těsným výsledkem 3:4 jste prohráli i v sobotu s Prostějovem. Nemůže to na psychice týmu zanechat nějakou špatnou stopu?

Ne, my jsme teď sice dva zápasy po sobě prohráli, ale předtím jsme zase v několika po sobě uspěli. Navíc i ty prohrané jsme odehráli celkem slušně, nemáme se za co stydět, takže jedeme dál.

V poslední době se do statistik zapisujete především coby asistent u gólu, přitom předtím jste víc střílel. Najel jste na jiný styl?

Ne, to vůbec. Prostě předtím vyšly góly na mě, teď na někoho jiného. Mně je úplně jedno, jestli na gól nahraju, nebo ho dám. Hlavně abychom vyhrávali.

Třeba jste si nechal nějakou přesnou ránu na večerní zápas s Kladnem. Mimochodem, na jeho ledě jste utrpěli v prvním zápase debakl 0:5, takže máte Rytířům co vracet...

Kladno je silný soupeř, ale my budeme hrát doma. A jak říkáte, chceme odčinit tu porážku od nich. Jen je škoda, že asi ještě nebudou hrát Plekanec s Jágrem.

Chvilku jste zadoufal, že byste mohli být prvním soupeřem, proti kterému Tomáš Plekanec po návratu do rodného Kladna nastoupí?

Četli jsme to tak, jako všichni ostatní. Tedy to, že se oficiálně vrací do Kladna, ale že bude hrát až v sobotu.

Třeba si to nakonec rozmyslí...

Třeba jo, bylo by to moc fajn.

Když se ještě na moment vrátím k pondělku, tak trenér Martin Sobotka po utkání prohlásil, že si bude muset s vámi hráči důrazně promluvit. Splnil slovo?

Jo, sedli jsme si a zápas si rozebrali. Ale o čem přesně jsme mluvili, to si nechám pro sebe.