Klíč k úspěchu? Přesilovky a clonění, libuje si po kanonádě Pech

Čím to, že se dnes tak gólově dařilo?

Mohly za to zejména skvěle sehrané přesilovky. Kluci dobře stáli před brankou. Rozhodl náš bravurní start v první třetině. Výborně jsme nahazovali, chodili jsme za šancemi. Dorážky, teče... prostě výborné góly. První třetina určitě rozhodla, když jsme na ně vlítli. Zaplaťpámbů, že nám to tam napadalo.

Vyhecovala vás k takovému výkonu smolná prohra v Brně?

My se nemůžeme ohlížet na to, kde jsme prohráli. Chceme hrát stejným stylem, i v Brně jsme předvedli výborný hokej. To jsme chtěli také dnes potvrdit. Hrát jednoduše a věřit, že nám góly prostě napadají. I když jsme to zatím letos moc nedávali, dnes se povedlo.

Užívali jste si zápas, který byl rozhodnutý po dvou třetinách?

Že by užívali.. nemyslím si, že Liberec hrál špatně. Možná byl trochu nedůsledný, ale my jsme odehráli zápas fantasticky. Za takového stavu, jaký byl, se hraje pochopitelně mnohem snadněji. Zároveň jsme nechtěli povolit a ubrat z aktivity. Navíc když už Liberec nějaké šance měl, Sami zachytal fantasticky.

Góly padaly po cloně hráčů před gólmanem, využitých přesilovkách... je to tedy to, co potřebujete?

Dnešní hokej obecně rozhodují zejména přesilovky. Ve hře pět na pět není tolik místa. Je to rychlé a není tam tolik přečíslení. Takže potom bývají početní výhody klíčové, nám se letos ale vůbec nedařily. Dnes ovšem gólem skončily tři, což je super.

Ve vašem útoku se clonění ujal hlavně Jiří Smejkal, je to jeho role?

To není jen o něm, před brankou musím stát i já. Hlavně, aby tam někdo byl. Puky je třeba dorážet.

Odehráli jste teprve druhý domácí zápas v letošní sezoně, i to vás nabudilo?

Bylo to příjemné, odehráli jsme šest zápasů z osmi venku. I loni to bylo podobně. Je to náročné, navíc jsme se chtěli vytáhnout před našimi fanoušky.

Postupně se vracíte do horních pater tabulky, je to psychická vzpruha?

Na takové úvahy je ještě brzo. Abych pravdu řekl, ani nevím, kolikátí jsme. Hledíme si, abychom hráli dobře zápas od zápasu. Dobrý začátek sezony samozřejmě uklidní, honit velkou ztrátu naopak ubere velké množství sil. Navíc proti Spartě se chce každý vytáhnout.

V posledních zápasech vás podržel skvělými zákroky brankáři Sami Aittokallio...

S tím se nedá než souhlasit.

Spadl vám kámen ze srdce s prvním gólem v sezoně?

Jsem rád, že to tam padlo. Hlavně ale proto, že jsme šli do vedení. Šance jsem měl i v předchozích zápasech, ale něco tomu chybělo. Ovšem věřil jsem, že to tam dneska padne. A těší to o to víc, že to nastartovalo takový brankostroj.

Jindy produktivní Jaroslav Hlinka s Petrem Vránou naopak na první trefu stále čekají...

Je nás tady 22 hráčů, je jedno, kdo střílí góly. Musíme se o to podělit. Ten hokej mi přijde zase o něco odlišnější. Možná je rychlejší, možná jsem já starý, nevím... (směje se). Je každopádně hodně živelný. Ale je otázka času, kdy to tam hráčům, jako je Jarda Hlinka, napadá. O to strach nemám.