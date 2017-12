Frustrace Sparty roste. Pomoct si můžeme jen my sami, burcuje Pech

Pražané přitom začali aktivně, celkově Litvínov výrazně přestříleli. Jenže Severočeši využili bleskově tři ze čtyř přesilových her a tím soupeře srazili.

„Nevím, co k tomu říct. Začali jsme dobrým tlakem, pak jsme bohužel přestali hrát. Bezdůvodně,“ vracel se k utkání Pech, z něhož byla cítit výrazná rozladěnost. Oprávněně.

„Bojíme se, upustíme od hry, kterou bychom chtěli razit. Jsme aktivní a najednou se stáhneme. Vyrábíme jednu chybu za druhou, jeden vedle druhého. A jsme za to potrestáni.“

Proto jste zřejmě zůstali ještě tak dlouho zavření v kabině...

Něco jsme si k tomu řekli. Víc to upřesňovat nechci. Každý musíme začít u sebe.

Pomůže vám nadcházející reprezentační pauza, nebo dlouhá přestávka naopak uškodí?

Někomu to pomoct může. Samozřejmě, že kdyby se hrálo, mohlo by to být spíše lepší. Teď si alespoň můžeme říct, co chceme. Každý se musíme najít. Nasadit pomyslné montérky a jít do práce.

Rozhodly zápas litvínovské přesilovky?

Samozřejmě. My jsme naše početní výhody nevyužili, zato oni ano. Věděli jsme, jak je budou hrát, bohužel jsme si je i tak nepohlídali. K tomu bychom si pak také měli říct něco víc v kabině. Nepohlídali jsme si jejich klíčové hráče. Teď se mi to přeci jen těžko hodnotí. Možná jsme si měli obsadit jiné hráče, nevím...

Byl jste si jistý regulérností svého gólu? Brankář Petrásek chytil puk vyrážečkou na pomezí brankové čáry...

Jistý jsem si nebyl, ale myslel jsem si, že platit bude. Viděl jsem, že Petrásek chytil puk až za brankovou čarou. Ale jestli tam byl celým objemem, to jsem s jistotou říct nedokázal. Ptali se mě i hráči Litvínova, i těm jsem odpovídal, že najisto to nevím. Byl jsem asi metr od brankové čáry, v takovém úhlu je pohled dost zkreslený.

Je situace o to horší, že to vypadalo na vzestup formy, místo něhož přišly tři zápasy bez bodu?

Je jasné, že nás takové prohry sráží dolů. Ale my si za to můžeme sami, nikdo nám nepomůže. My se z toho musíme vyhrabat. Zároveň si nemůžeme pořád říkat, že zbývá dost zápasů. Dost jich není, už nemáme na co čekat. Musíme začít vyhrávat.

Bude období kolem Vánoc tím klíčovým?

Čekají náš těžcí soupeři. I když popravdě řečeno, pro nás je teď nelehkým protivníkem každé mužstvo. Strašně vypadáváme z tempa zápasu, nejsme dostatečně agresivní, jsme slabí v soubojích.

Mrzí vás zdravotní pauzírování ve dvojzápase s Vítkovicemi?

Mrzelo mě to, ani po psychické stránce mi to nepomohlo. Také dnes mi doktor něco píchl, takže jsem to dohrál. Jenže týmu jsem bohužel moc nepomohl.