Dvoustý gól Pecha přebilo zklamání. Byli jsme hrozní, uznal sparťan

Byl to od Sparty hodně špatný výkon?

Celý zápas jsme byli hrozní, upřímně. Bez pohybu. Letěl puk, čtyři lidi koukali. Ztráceli jsme je, nebyli jsme silní v soubojích, nebruslili jsme. Samozřejmě dali šťastný gól, ale prohra je především v nás, my jsme zklamali.

Sehráli jste třetí zápas ve čtyřech dnech, máte šest bodů, bral byste to předem?

Teď je to málo, dneska jsme opravdu zklamali, chtěli jsme devět. Musíme zlepšit pohyb, více napadat, dohrávat souboje a ty vyhrávat. Doufám, že to hodíme za hlavu a přijde nová energie.

Hrála únava velkou roli?

Tak Litvínov hrál taky tři zápasy ve čtyřech dnech, tohle nebylo únavou. Litvínov si pro výhru šel, nám nohy nefungovaly.

Vstřelil jste dvoustý gól v extralize, pamatujete si ještě na ten první?

Na ten se vždycky vzpomíná dobře, to bylo na Kladně, dal jsem dokonce dva. Pro mě to ale žádná meta není, tou je 250 gólů. Jenže to je strašně daleko. Mně spíš šlo o to, aby nám ten gól pomohl k výhře.

Jak se změnil hokej od vaší první branky?

Není tolik času na nahrávky, dřív jsme zvládli ve středním pásmu dvě tři nahrávky, teď je to bez ní, všechno se nahazuje. Pět hráčů letí dopředu, pět dozadu. Levý křídlo hrálo dozadu, teď se hraje celoplošně, brání první hráč nahoře a je jedno, kdo to je. Hokej je přímočařejší, rychlejší, je víc soubojů, více se přečísluje a čas na kličku moc není.

Musel jste sám měnit styl hry?

Teď se hraje hokej po vzoru NHL, my jsme jako první s Libercem začali s přečíslováním, postupně se na to nabalily další týmy a teď to hraje celá extraliga. Je to urputnější hokej. Nevím, jestli se to divákům líbí, ale takový je trend. Důležité je vítězství, ne krása.