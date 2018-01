Pokyn zněl jasně - střílet. A Pulpán utnul dlouhé čekání na gól

Až v nedělním utkání proti Liberci plzeňský obránce Lukáš Pulpán mohl radostí zakřičet, vymazal nulu na kontě vstřelených branek v této sezoně.

„A byl krásný, že,“ usmíval se dvaatřicetiletý Pulpán po výhře lídra soutěže nad Libercem 4:2 ve 38. kole hokejové extraligy. Právě jeho rána z 48. minuty výsledek podtrhla. Pulpán se rozjel do útočného pásma a tvrdou ranou poslal puk k protější tyči mimo dosah lapačky gólmana Romana Willa.

Vyšla vám ta střela ideálně?

Byl jsem sám na levé straně a hlavně jsem to chtěl vystřelit někam nahoru. Jsem moc rád, že mi to tam konečně spadlo.

V posledních kolech se týmu střelecky moc nedařilo, už jste to měli trošku v hlavách?

To ne, ale trenéři nám dali jasný pokyn, ať všechno hrneme na branku. V těch zápasech předtím jsme často zbytečně kombinovali, místo střely vymýšleli ještě nějakou přihrávku. Teď jsme se snažili o co nejčastější střelbu.

Liberec přesto ve druhé třetině skóre otočil a měl tam i další šance. Měl jste v tu chvíli obavy?

Tak to většinou po inkasovaném gólu bývá, že chvíli trvá, než se zase zmobilizujete. Postupně jsme se ale vrátili ke hře z první třetiny. Dvakrát jsme využili přesilovku 5 na 3, to bylo hodně důležité. S Libercem je to vždycky složité. Hrají hodně přímočaře, bývají to fyzicky náročné zápasy.

Co nakonec utkání zlomilo?

Po druhé třetině bylo jasné, že to bude o trpělivosti, kdo dá jako první třetí gól. Povedlo se to nám, rozhodující chvíle jsme vyřešili dobře. Ty zápasy předtím se to nedařilo, ale teď jsme si vzali tři body.

Už zítra se v předehrávce 49. kola znovu utkáte doma s Vítkovicemi, kde jste minulý týden nevstřelili ani gól a padli 0:3. Máte o to větší motivaci na revanš?

Žádná taková motivace navíc není třeba. My chceme vyhrát každý zápas. To znamená, i tenhle. Ale nevidím v tom nic speciálního.

Bude to jiný hokej než s Libercem?

Podle postavení v tabulce by to tak mohlo vypadat, Vítkovice jsou třetí, Liberec jedenáctý. Ale hrají podobně. Hodně vytahují hru, útočníci atakují vysoko, hrají přímočaře na branku. Bude to zase fyzicky náročné.