KHL Američany nezajímá, říká Radil. Kovářův nezdar ho přesto zaskočil

28letý pardubický odchovanec se už tři týdny zabydluje v prosluněné Kalifornii. Sluneční paprsky a říjnové teploty atakující třicítku jsou na první pohled tím největším rozdílem oproti jeho předchozímu angažmá.

Kvůli počasí se ale Radil do San Jose nevydal. Ani proto, že na tréninky může místo metrem cestovat autem. Stejně jako jeho vrstevníci, gólman Pavel Francouz a útočník Jan Kovář, se chce vznést z ruské ranveje mezi světovou špičku v NHL.

„Měl jsem to tak v hlavě srovnané už od minulé sezony. Chtěl jsem to hrozně zkusit, hned, jak se objeví šance podepsat. Už také nejsem nejmladší, takže je to jedna z posledních šancí,“ zdůvodňuje Radil, proč se okamžitě chopil příležitosti.

S podobnými slovy se za velkou louži vypravil také zmiňovaný Jan Kovář. Po úspěšných letech v ruském Magnitogorsku podepsal poměrně lukrativní smlouvu s New York Islanders, z přípravného kempu se ale na soupisku neprobil. Místo angažmá na farmě teď řeší, co s ním bude dál.

„Zrovna u Honzy jsem čekal, že ho Islanders nechají hrát a svěří mu klíčovou roli. Zkušenosti a výkonnost na to podle mě má. Ale co jsem zatím stačil poznat, v Americe se na evropské statistiky nehraje, začíná se od nuly,“ všímá si Radil, jenž si během hokejové kariéry stihl dodělat inženýrský titul na pardubické univerzitě.

A svou myšlenku rozvádí: „KHL tady vůbec nesledují. Možná trochu berou švédskou nebo finskou ligu, protože je považují za jakýsi předstupeň NHL. Ale jinak je nátura Američanů taková, že co je jejich, je nejlepší. Což ale minimálně u NHL platí, kvalitnější soutěž na světě nenajdete.“

Adaptace na roli mazáka

Také Radil si musí na premiéru na výsluní počkat. Po čtyřech přípravných duelech v hlavním týmu Sharks jej vedení klubu poslalo do záložního celku San Jose Barracuda v AHL. Zde se potkal s brankářem Josefem Kořenářem, obránce Radim Šimek už je u prvního týmu a čeká na šanci. Mezi zajeté stálice Sharks patří další Čech, Tomáš Hertl.

„Je určitě fajn, když máte vedle sebe nějakého krajana. Pomůžou vám zařídit věci a poradí, co a jak. Předtím jsem byl tři roky v Rusku jediným českým hráčem v mužstvu, což vás na druhou stranu naučí jazyk, protože mluvit zkrátka musíte,“ porovnává s lety v KHL.

Barracuda zatím válí, bodovala ve všech pěti dosavadních střetnutích, čtyři z nich vyhrála. Radil si mezitím zvyká na rychlejší hokej a tvrdší fyzickou hru. Zatím si stihl připsat jednu gólovou přihrávku.

„Vyrostl jsem na evropských kluzištích, takže mi je širší led pořád o něco bližší. Ale tady se zase hraje přímočařeji, všechno se tlačí do brány. Musíte se proto rychleji rozhodovat,“ vidí specifika zámořského stylu hokeje.

Na farmě je navíc druhým nejstarším hráčem, soupiska Barracudy jinak oplývá mladíky, jejichž věk se většinou pohybuje kolem dvacítky. „Tohle je pro mě nezvyk, budu si na muset na roli mazáka zvykat,“ přiznává se smíchem Radil.