Vítězný střelec Vopelka: Naštěstí puk spadl do branky, srazili si ho sami

„Viděl jsem před brankou Tomáše Ziga, tak jsem to tam nahodil. Naštěstí to tam od bruslí obránce spadlo, srazili si to tam sami,“ vypravoval po zápase hradecký útočník. Díky jeho trefě Hradec vyjede ke druhému zápasu za stavu 1:0.

Hodně kuriózní gól.

Souhlasím, ale i takové padají. Puk se ke mně dostal po střele, vystřelil jsem také, ale jen jsem trefil obránce. Naštěstí jsem dostal ještě jednu šanci, tak jsem to zkusil ještě jednou.

Přitom v zápase jste měli mnohem výraznější šance, zasloužená výhra?

Podle mě jsme měli po většinu zápasu víc ze hry a nakonec jsme to také uválčili. I když to bylo dlouho nerozhodně.

Naznačil podle vás první zápas, jak bude série mezi vámi a Libercem vypadat?

Podle mě ano. Dneska to bylo extrémně vyrovnané a asi to tak bude i dál. Liberec je velmi kvalitní, my jsme ale byli dobře připravení, hráli jsme svoji hru. I když jsme potřebovali prodloužení, tak naše hra slaví úspěch, musíme v tom pokračovat.

V sezoně jste se vždycky pomaleji rozjížděli po pauze, jak jste se do tempa dostávali tentokrát?

Bylo to v pořádku a musíme si na to zvyknout, play off se takhle hraje, pauzy jsou. A Liberec to měl hodně podobné.

Přesto jste hned ve druhé minutě dostali gól. Nepřibrzdil vás?

Neřekl bych. Brzy jsme vyrovnali a pak jsme po většinu zápasu měli víc ze hry.

Jak vás výhra urvaná v prodloužení podle vás nabudí do dalších zápasů?

To nevím, hraju play off poprvé. Můžeme ale do druhého zápasu jít s čistou hlavou a s větším klidem.