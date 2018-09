Lukeš o pohádkovém startu Litvínova: Už si na ledě neděláme, co chceme

Co derby rozhodlo?

První gól v přesilovce 5 na 3. V prvních třech kolech se nám početní výhody dařily, ale dneska jsme prvních pět přesilovek sehráli mizerně. Naštěstí v té dvojnásobné jsme se prosadili. Jinak všechny třetiny byly vyrovnané, celý zápas jsme odmakali.

Dal jste dva góly bratrovi Štěpánovi, co to s vámi dělá?

Já se nedívám, že tam je brácha. Prostě hraju proti Chomutovu. Trefil jsem se mu dvakrát nad lapačku, poprvé jsem viděl, že ji má dole, podruhé jsem se po rychlé přihrávce Hübla díval jen na puk.

Zápas jste dohráli suverénně. A ne poprvé. Kde se to ve vás po loňském barážovém trápení vzalo?

Když vedeme 3:1, nesnažíme se hrát nějaký hezký hokej, ale vyhazovat puk o mantinely a co nejvíc hru zjednodušit. Chomutov tečoval na dlouhé nahrávky a my kotouče odpalovali pryč. Disciplína v týmu je. Co si řekneme, hrajeme.

Dodává vám energii i publikum? Derby bylo vyprodané.

Máme výborné fanoušky, ženou nás celý zápas, neuvěřitelné. Už na rozcvičce to je znát, je parádní hrát před vyprodaným zimákem.

Co změnil nový trenér Razým?

Všichni kluci makají a plní jeho pokyny. To je asi celé. Loni jsme si každý hráli, co jsme chtěli. Dělali jsme individuální chyby. Teď to hrajeme jednoduše, vždycky nějaký gól dáme. Máme čtyři vyrovnané lajny, každý může dát gól. Zatím nám to jde. Hlavně u nás ve třetině se s tím nemazlíme, hned puk vyndáme ven. Naše taktika je hrát co nejvíc u nich a co nejmíň u nás.

Loni jste 12 bodů měli po 16 kolech, teď už po čtyřech. Máte nahráno.

Jsou to jen čtyři zápasy. Musíme dál pokračovat v tom, jak teď hrajeme. A nedívat se, kde jsme. Samozřejmě, že když takhle začnete sezonu, jsou i prdelky na tréninku a v kabině. Ale když si pak řekneme, do zápasu vlítneme a plníme si, co máme.

Vy vládnete produktivitě se sedmi body. Co to s vámi dělá?

Je to sice krásné, ale jsem už ve věku, že jsem rád, když vyhrává tým.