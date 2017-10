Vymýšlel. A nešlo to. Teď Haščák pálí jako o život

Především v posledních dvou extraligových zápasech slovenský hokejista pálil jako šílenec. Proti Vítkovicím osmkrát, před týdnem pardubického gólmana Ondřeje Kacetla zasypal dokonce deseti střelami, což je extrémní číslo!

„Extrém by byl, kdybych z toho dal víc gólů,“ ušklíbne se 30letý útočník. „Na začátku soutěže jsem dost vymýšlel, snažil se nahrávat, ale nějak mi to nešlo. Úplně jsem změnil hru, víc bojuju, tlačím se do brány a střílím,“ vysvětluje Haščák, jemuž statistici od startu extraligy napočítali 27 pokusů.

Jenže v kolonce gólů svítí slovenskému reprezentantovi jen dvojka. „Střel mám dost. Doufám, že začnou padat také góly,“ prohodí Haščák. Vylepšit střelecké, a především gólové statistiky si může Haščák dnes, extraligoví šampioni od 18.00 hostí v repríze jarního finále Bílé Tygry z Liberce. „Moc se jim zatím nedaří, ale proti nám se budou chtít ukázat,“ tuší ostrostřelec z Komety, která na extraligu naopak shlíží z úplné špice tabulky.

V nabitém brněnském kádru v úvodu extraligy vicemistr světa z roku 2012 těžko hledal větší uplatnění. V posledních duelech trenéři Haščáka posunuli ze čtvrtého útoku do druhého, kde pálí jako o život. „Vojta (Němec) se Sochou (Tomáš Svobodou) mi to tam pořád posílají, nezbývá mi nic jiného,“ zavtipkuje slovenský křídelník. „Na střelbě musím pracovat.“

I včera přišel za novináři o něco později, na ledě coby člen druhého přesilovkového komanda ještě ladil drobnosti. I díky tomu by měl jeho čas na ledě, který momentálně činí necelých 12 minut na zápas, dál růst. „Je příjemnější trávit víc času ve hře,“ pokývne Haščák. „Už v minulém roce jsem začínal ve čtvrté pětce,“ připomene zlatou sezonu. „Jsme jeden tým a společně bojujeme. Není to individuální sport. Tu roli jsem přijal. Důležité jsou vítězství a úspěch týmu.“

K němu se snaží přispívat horlivou palbou. Jako by se hlavou čtyřnásobného účastníka mistrovství světa honilo přísloví: „Ten, kdo často střílí, nakonec zasáhne cíl.“