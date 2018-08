Čiliak v dresu Slovanu slyšel v Brně potlesk. Těch lidí si vážím, řekl

Třeba když mu na střídačce malé děvčátko předávalo květiny. „Pro tohle to hraju. Neskutečný pocit, děkuju!“ vyznal se na sociální síti.

Nebo když mu po zápase dlouho aplaudovala zaplněná hala, přestože měl na sobě dres hostujícího Slovanu. „Asi jsem to trochu čekal, protože (fanoušci) jsou tady výborní. Budu to mít navždy v srdci. Přijel jsem domů,“ komentoval vřelé přijetí slovenský hokejový brankář. „Strašně si vážím těch lidí a toho, co pro nás udělali. Jsou neskuteční a určitě tam bylo dojetí.“

Těžko tomu mohlo být jinak.

Čiliakovi bylo pouhých patnáct, když se poprvé ocitl v brankovišti Komety, tehdy samozřejmě jejího mládežnického týmu. Nyní, po dlouhých třinácti letech, dorazil do Brna v nezvyklé roli protivníka, byť jen v přípravném duelu. „Měl jsem takové smíšené pocity. Nevím, jak to popsat,“ líčil rodák ze Zvolena. „Musím přiznat, že jsem byl nervózní už na dálnici. Byl to takový zvláštní pocit, ale potom to opadlo. Začal jsem se cítit dobře a užíval jsem si to. Tedy až na to teplo.“

Těžko říct, jak si zápas užívali domácí hráči, kterým Čiliak kazil šanci za šancí. Počínal si podobným stylem, jakým Kometě v posledních dvou letech vychytal titul. Bratislavskému Slovanu pomohl v Brně k výhře 5:2 a úspěšnější byli hosté i v doplňkových nájezdech.

„Šance, co jsme si vytvořili, jsme nevyřešili úplně ideálně. Samozřejmě Marek Čiliak chytal kvalitně. Taky chytře dvakrát posunul tyčku, dokonce jednou při našem gólu,“ připomněl brněnský trenér Kamil Pokorný. „Čilo se přijel ukázat a vyšlo mu to,“ prohodil domácí útočník Martin Zaťovič, který bývalému parťákovi vstřelil gól. „Dobře mu tak,“ zasmál se.

Bývalí spoluhráči spolu při utkání sem tam prohodili pár slov. „Dělali jsme si srandu. Známe se dlouho, jsme jako rodina. Pořád jsem s nimi v kontaktu,“ sdělil Čiliak. „Brno i Kometa mi budou chybět. I proto jsem si vybral Slovan, protože lidi mi budou připomínat Brno. V Brně se stalo, co se stalo. Lidi o tom neví, ale to už je za námi. A já jsem strašně rád za to, kde jsem,“ poznamenal 28letý gólman tajemně.

Ve Slovanu bude jeho brankářským rivalem a kolegou Čech Jakub Štěpánek. „Máme super vztah, takže boj to snad mezi námi nebude. Soutěž bude dlouhá a náročná, my musíme držet spolu tak, abychom pomohli mužstvu. To je nejdůležitější,“ oznámil Čiliak, který je zvědavý na ruskou KHL. „Určitě to bude trochu jiné. Je to druhá nejlepší liga světa, bude to náročné na cestování, na psychiku i fyzičku. Ale nešel jsem do Slovanu hrát o kuličky, chci se dostat co nejdál.“

Dojmy ze svého týmu měl v Brně pozitivní. „Byl jsem mile překvapen z toho, co jsme předváděli proti tak silnému mužstvu. Fakt mě bavilo se na to dívat,“ liboval si.