Zeď zn. Čiliak. Udržet nervy bylo někdy náročné, řekla opora Komety

Mikropříběh s brněnským brankářem Markem Čiliakem v hlavní roli je pořádně bohatý už teď, kdy má Kometa za sebou teprve úspěšné čtvrtfinále proti Vítkovicím.

Nejlepší hráč loňského play off je znovu připravený a výkonný na sto procent. Těší se z důvěry klubu, bez ohledu na to, že k němu Kometa během sezony pro jistotu „pořídila“ kvalitní alternativu v podobě ambiciózního Marka Langhamera.

Jedničkou v brněnském brankovišti je znovu Čiliak.

„Marka máme v Kometě od čtrnácti let, znám ho strašně dlouho. Neřeknu přesně, kdy jsem se rozhodl, že bude jedničkou. Ta volba se ukázala jako správná,“ přiznal šéf týmu Libor Zábranský to, co trenéři Komety navenek tajili a o čem ve svých prohlášeních mlžili.

Čiliakova čísla v play off 95,76

je jeho úspěšnost zákroků – hodnocení gólmanů vede. 1,20

gólu na zápas je rovněž nejlepší v hodnocení play off. 251

minut strávil ve hře, v play off nevynechal ani vteřinu.

Čiliakovi včasným uklidněním dodali jistotu, kterou slovenský gólman zúročuje.

„Brankář se musí nachystat hlavou. V play off je to úplně jiný hokej než v základní části. Mně to tak sedí,“ řekl.

Proto s ním nijak „nezacvičil“ ani debakl v 51. kole v Olomouci, odkud si odvezl sedmibrankový příděl. Bezprostředně po něm neměl Čiliak hlavu v dlaních. Místo toho si svoje mužstvo vzal na paškál.

„Přijeli jsme sem jako zahrát si na rybník. To byla katastrofa, co jsme hráli. Běží poslední zápasy před play off, a my předvedeme tohle? Nepochopitelné,“ nebral si servítky před novinářskými mikrofony.

O dva dny později na závěr základní části vychytal čisté konto proti Litvínovu a z branky už ani na jednu vteřinu nevylezl.

„Možná bylo dobře, že jsme tu facku takhle před play off dostali,“ přemítal poté, co Kometa vyřadila Vítkovice ve čtvrtfinále.

V něm Čiliak třikrát dostal úvodní gól zápasu, inkasoval od Ondřeje Romana gól z červené čáry a především čelil velkému množství provokací. Neustále do něho někdo šel.

„Na hlavu ta série byla neskutečně náročná, udržet někdy nervy,“ oddechl si po čtvrté výhře, že může Vítkovice pustit z hlavy. „Hráči do brankáře jdou, to je pořád. Ale tam (od Vítkovic) byly takové až nesmyslné věci. Osobní věci... Nakonec se ukázalo, že to byla jejich chyba. Jim to bralo síly, nám ne,“ pousmál se.

Mela na konci druhého duelu, do které vyjel i vítkovický brankář Patrik Bartošák, byla hodně na očích, provokací ale kolem brněnské branky bylo podle Čiliaka mnohem víc.

Čímž si soupeř podle fantoma Komety sám svoje šance pohřbil.

„My jsme si řekli, že jdeme hrát hokej, ne že se budeme přizpůsobovat tomuto. Čekal jsem od Vítkovic něco jiného. Co my se budeme po odpískání sekat a tak? Každý tým si to může nastavit, jak chce. My jsme si to nastavili po svém, oni taky. A už je to jedno,“ řekl.

O tom, jak disciplinovaný a pozorný zůstal i v té největší vřavě, svědčila i epizoda z druhého duelu. Krátce poté, co ho Roman zaskočil ze středového kruhu pro vhazování, měl Čiliak při power play domácích puk na holi. Obloukem ho poslal před sebe. Na první pohled to mohlo vypadat, že se po vlastním kiksu pokouší dát gól, aby se revanšoval.

Tak to ale nebylo. „Prostě jsem chtěl puk poslat do bezpečí, pryč. Nedával jsem ho na branku, ale do boku,“ ujistil lídr statistik play off.

Čistým kontem ve třetí partii pak svoje výkony podtrhl. I díky jeho službám má nyní Kometa dlouhé volno před semifinále.

„Máme kolektiv, který tahá za jeden konec provazu. To je v play off nejdůležitější. Každý ví, co od koho může čekat, a v šatně, když se podívám doleva nebo doprava, tak do toho každý dá maximum,“ vypočítává Čiliak trumfy obhájce titulu.

Od hokeje si odpočine s rodinou – a zase u hokeje. Pustí televizní zápas a bez nervů se podívá. „Mě to baví. Podívám se a budu mimo jiné sledovat, kdo na nás v play off vyjde dál.“