Vyhovují mi situace, kdy musíme, říká brněnský trumf Čiliak

„Míval jsem s ním trošku souboje. Třeba kvůli tomu, jak držel lapačku,“ zavzpomíná osmdesátiletý Nadrchal na svěřence, který poslední roky stráží bránu extraligové Komety. „Stačí, když ho uvidím na začátku zápasu, a podle postoje jsem schopný odhadnout, jestli bude chytat dobře, nebo výborně.“

Poslední dobou brněnská legenda musí jen uznale pokývnout - dnes bude Čiliak výborný.

Plzeň - Brno Sledujte od 17.20 online.

Právě osmadvacetiletý gólman je důležitý pilot skvostného letu Komety ve vyřazovacích bojích.

Loni vychytal modrobílé partě titul, letos dělí obhájce zlata od postupu do finále jediná výhra, kterou se pokusí Kometa urvat v sobotu v Plzni. Až čtvrteční porážka 1:2 ukončila úchvatnou brněnskou sérii 13 výher v play off v řadě.

A Čiliak měl na parádní šňůře zásadní podíl.

Kouzlo v play off

„Čilo? Klíčový hráč. Náš stavební kámen,“ opakuje brněnský bek Ondřej Němec. „Každému se hraje skvěle, když ví, že má za sebou výborného gólmana. My ho jen chráníme a děláme mu super klima,“ doplňuje další druh z obrany Michal Gulaši.

A Čiliak zase nad Kometou dokáže v rozhodující fázi sezony utvořit vítězné klima. „Základní část je o tom dostat se do play off. A tam se člověk vybičuje do extrému,“ poví Čiliak.

Obdobné věty v nejrůznějších úpravách slýchají hokejoví fandové denně, mohou vyznívat jako fráze.

U něj to neplatí.

Před startem semifinále žasl nad jeho proměnou i trenér plzeňských brankářů Rudolf Pejchar: „Pro mě je překvapením, jak se na play off dokáže připravit. V sezoně patří do průměru, ale ve vyřazovací části je vynikající.“

Čísla to potvrzují. V dlouhodobé části extraligy sice Čiliak vychytal šest nul, leč v procentuální úspěšnosti zákroků (10.) a průměrném počtu inkasovaných gólů (5.) se řadil spíše k solidnímu standardu.

Nyní v play off oběma statistikám vládne a řadí se k hlavním aspirantům na Cenu Václava Paciny pro nejlepšího hokejistu play off, kterou uděluje MF DNES.

Čiliak tuhle trofej už ve sbírce má. Než ocenění loni na extraligovém galavečeru přebíral, v rozhovorech flegmatik v masce přiznával: „Máma možná byla v play off víc na nervy než já.“

Za co si koupím jídlo?

Typický Čiliak. Když u něj vše štymuje, jak má, mění se v postrach extraligových soupeřů. Tím spíš, když se navíc venku o slovo hlásí jaro. Poslední dvě sezony platí, že se stoupající teplotou rostou i výkony celé Komety. V minulém ročníku skončila v základní části šestá, teď byla pátá. Ale v play off se mění tým kolem Erata, Němce a Zaťoviče v sebevědomou a cílevědomou mašinu, která šrotuje naděje oponentů.

„Vyhovují mi situace, kdy musíme,“ pokývne Čiliak. „Cítím, že to mám postavené tak, že nepotřebuju vysloveně trenéra, ale spíš takového mentálního kouče,“ dodá gólman, který je v Kometě s přestávkami už 13 let.

Na každý jeho zápas zprvu jezdili ze Zvolena rodiče, v pronajatém brněnském bytě se osamostatňoval, a když začal brankářsky dorůstat, pendloval po hostováních. „Zažil jsem i pocit, že bych nejraději skončil s hokejem. Nemohl jsem se na něj soustředit, spíš jsem řešil věci okolo, jako třeba za co se půjdu najíst,“ vzpomínal slovenský reprezentant na působení v Nitře, kterou tehdy tížily finanční potíže.

Ale i tohle období Čiliak překlenul. Posledních pět ročníků si vydobyl pozici extraligové jedničky v Kometě, o kterou však na přelomu roku musel usilovat.

Do Brna dorazil ze zámoří Marek Langhamer. Slibně se uvedl, jenže před play off vsadil šéf a kouč Komety Libor Zábranský opět na Čiliaka.

Slovenského reprezentanta, jehož častou odpovědí při pozápasových rozhovorech bývá pohodářské spojení „to neriešim“, dostal do optimálního rozpoložení. A lze to poznat i ve virtuálním světě.

Opora Komety pravidelně zveřejňuje na sociální sítích záběry, jak se pětiletá dcerka Charlota učí ohánět s tenisovou raketou. „A jde jí to perfektně,“ chválí gólman. „Většinu videí nahrává žena. Když jsem tam já, je malá nervózní, kouká po mně a nesoustředí se,“ líčí pobaveně milovník rychlých aut.

Za nimi občas vyrazí na Masarykův okruh. „S Míšou Barinkou (spoluhráčem) jsme se byli podívat, když tam jezdila F1,“ líčí Čiliak.

Od kamaráda a automobilového jezdce Milana Valáška má slíbeno, že se projede v jeho cestovním sporťáku. Ale na to je čas. Čiliak chce vychytat pro Brno finále a v něm zopakovat zlato. „V hlavách to máme, ale každé play off je jiné,“ upozorní. „I letos ale hrajeme výborně.“

A on chytá brilantně.