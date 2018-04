Do Třince se těším, nezastírá Čiliak. Dostal se odtud do světa

Souboj si oba tehdejší aktéři mohou v příštích dnech zopakovat. V sobotu začíná finále extraligy, v němž na to budou mít nejméně čtyři pokusy - Čiliak na straně Komety, Hrňa v dresu Třince. První dvě bitvy se odehrají o víkendu ve Slezsku.

V tamní aréně se brněnský gólman cítí dobře. „Pěkná hala, dobré podmínky, zázemí na úrovni. Já se tam těším,“ neskrývá Čiliak.

Po Vítkovicích a Plzni bude čelit typově zase o něco odlišnějšímu soupeři. Oceláři posledních dnů, to jsou hlavně mladé pušky David Cienciala nebo Ondřej a Michal Kovařčíkové. Zaslouženě se kolem nich točí velká pozornost.

Čiliak, jenž si ve volném čase zápasy v dalších sériích play off pouští jako relax, o nich přehled má. Zároveň je jako jednotlivce tolik nevnímá.

„Jde jim to, ale beztak to teď bude úplně jiný hokej než v semifinále proti Hradci. Tomu to nevyšlo tak, jak si asi představoval. My budeme hrát naši hru. Nebudeme se soustředit na jednu pětku, to neděláme. Musíme si pohlídat jejich zbraně. Bude to dobrá série. A těžká. Bude to boj,“ uvažuje před finále slovenský brankář.

Ani si neanalyzuje, co proti němu neokoukaní hráči na straně soupeře mohou udělat. „Nedívám se ani při nájezdech, kdo co dělá. Jsem tak zvyklý. Říkám, viděl jsem třinecké zápasy, hráli dobrý hokej, a tím to hasne,“ říká.

Do polemiky se nerad pouští i v otázce, jestli pro mladíky na straně Ocelářů může být výhodou, že ještě nemusí být tolik svázaní psychikou. Že si finále mohou zatím především užívat.

„Nevím, jestli je to pro mladé snadnější, nebo těžší. Každý je jiný. Ale finále je finále, je to vrchol sezony, každý to v hlavě asi má,“ myslí si.