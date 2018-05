Přestup do KHL potvrzen, brankář Čiliak mění Kometu za bratislavský Slovan

Čiliak potvrdil své nové působiště v úterý slovenské televizi Markíza, jeho příchod společně s dalšími posilami by měl Slovan oznámit na středeční tiskové konferenci.

„Mám to všude blízko, doma budu v Brně i ve Zvolenu, takže je to ideální. I pro lidi, kteří se na mě budou jezdit koukat. Na Slovanu je skvělá atmosféra, bude mi to připomínat Brno,“ uvedl Čiliak a dodal, že měl i další nabídky z Česka, Ruska a Německa.

Čiliak přišel do Brna už v mládežnickém věku a od roku 2013 byl v Kometě brankářskou jedničkou. Patřil ke klíčovým postavám klubu, který v posledních dvou sezonách slavil zisk mistrovského titulu. V obou byl vyhlášen nejlepším brankářem extraligy.

Po konci sezony se spekulovalo, zda dá Čiliak přednost KHL, nebo zůstane v nejvyšší české soutěži. Nabízela se možnost angažmá v Hradci Králové, kde skončil Čiliakův krajan Patrik Rybár. Bývalý brankář Komety však dal nakonec přednost Bratislavě.

Branku Slovanu hájili v uplynulé sezoně Češi Jakub Štěpánek, Jakub Sedláček a před prosincovým odchodem do zámoří také Marek Mazanec. Slovenský tým skončil v uplynulé sezoně na předposledním místě Západní konference a do play off se nedostal.