Po konci v Kometě do Hradce? Čiliak volí mezi extraligou a KHL

„Tohle rozloučení bylo takové symbolické. Mezi lidmi v mém okolí se vědělo, že odcházím,“ řekl 28letý slovenský reprezentant.

Budiž ale bráno za překvapivé, že v Brně možná fanoušci svého hrdinu budou vídat dál – v dresu některého ze soupeřů. Čiliak nevyloučil, že zůstane v extralize. Nabízí se varianta přesunu do Hradce Králové, kde v roli jedničky skončil jeho krajan Patrik Rybár, který zkusí štěstí v zámoří.

Jaké pro vás je loučení s Brnem?

Není to nic jednoduchého, i když jsme se dohodli už dřív, že jdu pryč. Ještě nic nemám, hledám si nové mužstvo. Možná to bude někde v Čechách... zatím nevím. Z Brna se mi odcházelo těžko, nebudu tvrdit opak. Pro mě i moji rodinu je to domov, bude to takové těžší. Ono to celé asi ještě přijde a nostalgie se přihlásí o slovo, až budu hrát za jiné mužstvo. Jsem moc rád za to, že jsem v Kometě mohl hrát, a jsem hrdý na to, co se nám s mančaftem podařilo dokázat.

Ale už jste asi po těch letech cítil potřebu změnit vzduch.

Nevím, jak to přesně říct. Vážně to neumím formulovat. Je to tak, jak to je, tak to beru.

Měl jste jasno už během finále, když jste se zlatem na krku děkoval skvělé partě v Kometě?

Něco jsem tušil, ale definitivně se naše cesty s Brnem rozešly až po úplném konci sezony. Uvidím, jestli se ty cesty zase někdy spojí, nebo jak to bude. Mám z toho nyní takové smíšené pocity, nechci to víc rozebírat.

Preferujete pro svoje příští působiště některou z variant?

Chtěl jsem jít do Ruska, taková je skutečnost, ale nemám nic na papíře. Mám dvě nabídky, abych byl konkrétnější. Řeším pro, proti a tak dál.

S tím, že je možné, že byste zůstal v extralize?

Mám tam jednu takovou možnost. Je to dost možné.

Odvodit se dá, že by to mohl být Třinec, odkud je vaše partnerka.

Třinec to není. Nechci to specifikovat, ale česká varianta tam je.

Jste nesvůj z toho, že vás čeká po odchodu ze Slovenska do Brna teprve druhý velký přestup?

Nejsem nervózní, proč bych byl? Tyhle dojmy mám už za sebou. Nechávám to v této fázi všechno na agentovi, on to řeší, já si konečně užívám volno s rodinou. Je po mistrovství světa, sezona je za námi, chci jet konečně s rodinou na dovolenou a hokejové záležitosti pouštím pro tento čas z hlavy. Uvidím, co mě zaujme. Protože jde o to, že opravdu mám jednu zajímavou nabídku i z Čech, takže teď jenom bude záležet na tom, jak se doma dohodneme a co převáží. Všechny varianty musíme rozebrat.

Chápu. Není to stěhování mezi Třebíčí, Nitrou nebo Senicou.

To není, ale vážně se v tom nemíním pitvat a zaplňovat si tím hlavu. Soustředím se na to, co je teď, na to, abych si kvalitně odpočinul, a ono to přijde.

Když se ohlédnete za mistrovstvím světa, co vám přineslo?

Zase to bylo něco nového. Užíval jsem si to tam, dobré to bylo.

Marek Čiliak v zápase proti Rusku předváděl neobvyklé zákroky.

Nebyl jste po extraligovém play off už unavený?

Místy jsem už unavený byl, jednak ta sezona už byla dlouhá, jednak na psychiku už to bylo trochu náročné. Hodně telefonátů, pořád se řešilo, co bude, tak proto i teď říkám, že to nechávám plavat, ať už to nějak dopadne.

Potkal vás na šampionátu velký kolotoč vyjednávání?

Samozřejmě že to tak bylo. Z toho jsem byl už unavený.

Cítil jste v Kodani, že hrajete o příští angažmá?

To jsem si nikdy tak moc nepřipouštěl. Chtěl jsem jít do zápasu, abychom vyhráli, abychom postoupili, a na to jsem se soustředil. Tlak na výkony z hlediska nové smlouvy si nepřipouštím, protože si myslím, že se nemusím bát o nabídky, o angažmá. Že bych si neměl kde zachytat, si nemyslím. Ono to dopadne a já věřím tomu, že dobře. Dobré jméno jsem si snad výkony v Kometě dělal průběžně. Vlastně jde jen o to, jestli to bude v Čechách, nebo někde v Rusku. Řeším tyhle dvě země.

Pověděli jste si k tomu něco v Dánsku se slovenským brankářským kolegou Patrikem Rybárem, který taky řešil přestup?

Něco ano, ale já jsem si tam jel zahrát hokej, ne tam diskutovat o přestupech.

Rybár jde z hradeckého Mountfieldu do Ameriky, zapojí se do systému Detroitu Red Wings. Vás nelákala americká cesta?

Mám dvě děti, nějaké vazby. A víme, jak to je v Americe. Hráč jde do prostředí, kde se sice říká, že bojuje o místo v NHL, ale máš pak skončit v nějaké té lize, jejíž názvy si ani nepamatuji? Já chci hrát co nejvýš. Jiný hokej než na farmě. Kdyby přišla nějaká hodně zajímavá nabídka, tak bych to zvažoval, to nepopírám, ale chodit na zkoušky a něco ukazovat, tak to mám asi už za sebou.

Prosadí se Rybár až do NHL?

To je těžké. Asi to nebude mít jednoduché. Kdyby se mu to povedlo, bylo by to super.

Vy byste ale asi raději mužstvo, kam byste šel do jisté pozice.

Jo, já bych chtěl mančaft, kde bych chytal stabilně.