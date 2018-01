Další blamáž Sparty odvrátil Ďaloga. Snad budou výhry přibývat, věří

Osmadvacetiletý bek, který zahájil letošní sezonu v dresu čínského Kunlunu v KHL, se ofenzivním choutkám rozhodně nebrání. Jeho moment přišel v prodloužení, který si Hradec vynutil srovnáním ve třetí třetině. Miroslav Forman vyslal Ďalogu přesným pasem do samostatného úniku, který obránce zakončil chladnokrevnou střelou vedle vyrážečky hradeckého gólmana Pavelky.

V rozhodujícím momentu jste šel sám do úniku, byla střela k tyči jasnou volbou?

Do kličky se mi nechtělo, led už nebyl moc dobrý. Byl jsem rozhodnutý, že vystřelím a když jsem se k brankáři přiblížil, vyjel směrem ke mně. Tak jsem se do toho opřel a vyšlo to, jsem moc rád.

Jaký to byl pocit, moct si po dlouhé době zařvat v kabině?

Je to perfektní. Každé mužstvo chce vyhrávat, v tom našem jsou super chlapci, výborní hráči. Poctivou prací a týmovým duchem se z našeho trápení pomalu vyhrabeme. Věřím, že dnes jsme zahájili něco, v čem budeme pokračovat. Ale jak jsem řekl, byl to jen první krok. My teď musíme takto hrát pořád.

Spadl týmu velký kámen ze srdce?

Kámen ze srdce sice spadl, ale to vlastně nic neznamená. Čeká nás ještě moc, moc práce, musíme pokračovat v tom, co jsme dnes nastolili. Celý zápas se nám dařilo hrát to, co jsme si naordinovali. Neviděl jsem ten gól, který jsme inkasovali, co se vlastně stalo. Ovšem všichni jsme dnes makali, od prvního po posledního včetně brankáře Aittokallia, který dnes chytal výborně.

Konečně se splnilo přání, které nebylo po mnoho zápasů vyslyšeno - rozehrát dobře první třetinu...

Od začátku se odvíjí všechno ostatní. Když nám uteče začátek, vůbec se to nedotahuje snadno. Navíc jsme v posledních duelech nedávali ani moc gólů. Zato dnes jsme hráli zodpovědně a myslím si, že šancí jsme měli také víc než dost. Akorát to tam nepadalo, to ovšem ani Hradci. Přitom má perfektní kádr, a nejsou v lize jediní. Proto je tabulka nadupaná.

Pomohla k výhře větší zodpovědnost?

I předtím jsme se připravovali, ale pokaždé nám utekla první třetina. Byli jsme méně koncentrovaní. První gól nás pokaždé zlomí, bojíme se potom hrát. Ale dnes jsme k tomu přistoupili jinak, ráno jsme si něco nakreslili, nacvičili si to. Rozebírali jsme to snad pětkrát, že budeme bruslit a pomáhat si navzájem. A vyplatilo se to, celá pětka se dokázala podržet.

Vnímal jste rozdíl na straně Sparty v bojovnosti, obětavosti, padání do střel?

Tak jsme chtěli hrát už minule. Jenže jsme dostali první gól a úplně jsme přestali hrát. Potom se těžko dotahuje ztráta, zejména proti mužstvům, která se umějí postavit a čekat na naše chyby. Navíc to bere hodně sil. Zodpovědný výkon musíme předvést také v příštím utkání v Jihlavě.

Byla na Hradci znát forma, s kterou se klub v této sezoně potkal?

To je jasné, ale i v našem mužstvu dříme stejná kvalita. My se jen potřebujeme uklidnit a věřit si. Jsou tu hráči, kteří za poslední dva roky mužstvo sami táhli. Teď to musíme vzít na sebe i my ostatní a s pokorou jít kupředu.

Ve středu se očekává slovenská nominace na olympijské hry, budete ji sledovat?

Neřeším to. Mě hlavně zajímá, co se děje v klubu. Pokud něco přijde, budu to řešit až potom.