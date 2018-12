Sérii mám v hlavě, ale nesvazuje mě, říká liberecký útočník Kvapil

Třiatřicetiletý tahoun ofenzivy Bílých Tygrů přispěl k porážce Sparty gólem a asistencí. Svou sérii zápasů, v nichž si připsal alespoň bod, tak prodloužil na úctyhodných 22 utkání, což ho v historických tabulkách řadí na třetí místo. Druhého Jaroslava Bednáře má přitom takříkajíc na dostřel.

K jeho dorovnání mu stačí jediný zápas. Pořadí vede Vladimír Růžička, který dokázal bodovat dokonce ve 30 utkáních po sobě.

Marek Kvapil působí jako flegmatik, přiznává však, že letošní bodovací jízda mu není lhostejná. „Ta série je samozřejmě krásná. Dřív jsem na to nemyslel, ale tím, jak se o tom stále mluví, už to v hlavě trochu mám,“ přiznává Kvapil.

Tvrdí však, že ho to nijak nesvazuje. „Snažím se hrát pořád stejně. Na Vláďu nevím, jestli to dotáhnu, ale Bedýnku zkusím,“ naznačil své ambice. „Nic si z toho ale nedělám. Až ta série skončí, život půjde dál.“

V zápase se Spartou bodoval rozjetý Kvapil hned dvakrát. A v obou případech to od něj byly parádní kousky. V první třetině poslal Liberec do vedení poté, co udělal kličku obránci i brankáři. A ve druhé části po jeho dokonale přesné přihrávce z rohu hřiště zvyšoval Birner na 2:0.

„Nebyla to žádná secvičená kombinace, spíše to vyplynulo ze hry. 0V přesilovce se snažíme měnit si pozice, abychom nebyli pro soupeře úplně čitelní. Rozhlížel jsem se, komu bych mohl přihrát a kde se otevře nějaký prostor. Birny stál na tyči úplně volný, tak jsem to prostě zkusil a vyšlo nám to,“ popsal zkušený hokejista.

Jeho kariéra je plná úspěchů. Dvakrát v dresu Dynama Moskva vyhrál KHL. Na kontě má titul mistra světa z roku 2010, v předminulé sezoně dobyl s Kometou Brno prvenství v extralize.

Co se týče produktivity, je však jeho letošní sezona v Liberci mimořádná. Doposud odehrál 24 utkání, v nichž nasbíral 39 bodů za 13 branek a 26 asistencí. Na druhého Petra Holíka má obří náskok 12 bodů. „Budu se opakovat, ale mně to tady prostě sedí. Hraju uvolněně. Navíc v týmu panuje skvělá atmosféra. Hokej si tu zkrátka užívám,“ řekl Kvapil k angažmá v Liberci, kde je od loňského listopadu.