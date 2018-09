Klukům nešly nohy, říkal brankář Komety po prohře s Boleslaví

Peter Mueller a ...

Nezvykle strohá je listina víkendových střelců hokejové Komety. Na Američanův sobotní zásah totiž nikdo nenavázal, dalších 108 minut hry se Brňané za gólem honili marně.

„Je to určitě málo,“ věděl útočník Bedřich Köhler. „Chybělo nám trošku více šikovnosti a klidu v zakončení.“ Šikovnost modrobílí předvedli alespoň v sobotních nájezdech, díky nimž si z Olomouce odvezli dvoubodovou výhru 2:1. V neděli doma proti Mladé Boleslavi už však v ofenzivě zůstali bez úspěchu a po výsledku 0:2 skousávali první porážku v sezoně. „Musíme se nad tím trošku zamyslet, otočit stránku a jít dál,“ pronesl brněnský brankář Marek Langhamer.

71 střel na branku vyslala Kometa ve dvou víkendových zápasech. Gól z nich dala jediný.

Ten v obou zápasech udržoval brněnské naděje výbornými výkony. V Olomouci inkasoval až dvě minuty před koncem třetí části, v nájezdech však vygumoval všechny domácí střelce.

„Bavil jsem se na střídačce se třema klukama, co dělá Zbyněk Irgl, a každý mi řekl něco úplně jiného,“ líčil s úsměvem. „Hlídal jsem si všechny tři věci. Kličku udělal rychle, ale naštěstí jsem to tam zavřel.“

Také v neděli dlouho držel brněnskou klec zamčenou, místy vyčaroval zázračný zákrok. Až šest minut před koncem mu propadla střela Dominika Pacovského.

„Vyletělo to, moc jsem to neviděl. Trefilo mě to pod ruku a bohužel to skončilo v bráně,“ přiblížil Langhamer trefu, která partii rozsekla. Druhou přidali hosté až v úplném závěru při brněnském vabanku bez brankáře, zatímco Kometa na Slovince Gašpera Krošejle mezi mladoboleslavskými tyčemi recept nenašla.

„Kluci se snažili, ale byla vidět taková křeč. Možná nás dohnal ten sobotní zápas, kdy to šlo až do nájezdů. Tlačili jsme to horko těžko,“ uvedl Langhamer.

Jak moc úřadující mistry vysála povinnost sehrát dva duely ve dvou dnech? Na to se názory různily.

Aleš Jergl z Olomouce (vlevo) napadá Jana Štencela z Komety Brno.

„Cítili jsme se dobře, je začátek sezony, dva zápasy po sobě by nám neměly dělat problém. Určitě to nebylo tím, že bychom neměli energii,“ tvrdil Köhler.

„Trošku nám chyběl drajv, hlavně ve finální fázi, kdy nám v koncovce někdy scházel krůček. Ale minulý týden jsme to zvládli,“ podotkl trenér Kamil Pokorný.

„Viděl jsem, že toho kluci mají dost a nejdou jim nohy,“ sdělil Langhamer.

Větším problémem však nejspíš pro Kometu byla ztráta dvou opor. Obránce Ondřej Němec chyběl už v sobotu kvůli zranění, které trenér nechtěl přiblížit. Americký snajpr Mueller vynechal včerejší partii kvůli onemocnění.

„Museli jsme sáhnout do sestavy a chemie hráčů se podle mě trošku rozházela,“ mínil Langhamer. „Ale jinak je to v pohodě. Jenom musíme víc chodit do brány a tlačit se za gólem. Odpočineme si a snad to bude příští týden lepší.“

Že by Kometa měla být na suchu delší dobu, se zatím nikdo nebojí. „Nemyslím si, že bychom si šance nevytvořili. Máme je, ale tento víkend jsme s nimi nenaložili dobře. Určitě se dalo dát víc branek,“ prohlásil Köhler.

Pozitivní je pro Brňany naopak schopnost gólům zabraňovat. Víc než dva zatím v žádném ze čtyř utkání nedostali. „Obrannou hru hodnotím dobře, kluci ze sebe vydali maximum,“ ocenil Langhamer.