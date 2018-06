Brankář Mazanec podepsal novou roční smlouvu s New York Rangers

„Když se Marek vydal ze Slovanu na farmu Rangers, měl velmi dobré období. Ale pak přišlo zranění, bohužel pro něj zrovna v době, kdy měl v prvním týmu zdravotní potíže Henrik Lundqvist. Jelikož nebyl fit ani Ondřej Pavelec, šanci dostal Rus Alexandr Georgijev,“ řekl serveru hokej.cz Michal Sivek ze společnosti Eurohockey Services, která Mazance zastupuje.

Mazanec odchytal v AHL 20 zápasů, měl průměr 2,97 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,5 procenta a třikrát udržel čisté konto. V NHL má na kontě z let 2013 až 2017 za Nashville 31 utkání, průměrně inkasoval 2,98 gólu na utkání, měl úspěšnost zákroků 89,5 procenta a dvakrát vychytal nulu.

S Rangers mají nadále kontrakt hvězdná jednička Lundqvist a Georgijev, Pavelec se může stát 1. července nechráněným volným hráčem. „Marek se nechce vzdát. V Hartfordu byl spokojený, pro příští sezonu by měl být na farmě brankářskou jedničkou. A když se bude dařit, mohl by si otevřít dvířka i do prvního týmu,“ uvedl Sivek.

Podle serveru CapsFriedly podepsal Mazanec dvoucestný kontrakt na 650 tisíc dolarů a v případě pobytu na farmě by měl brát 200 tisíc dolarů. Celkově by měl mít ale garantovaný příjem minimálně 300 tisíc dolarů. „Není tajemstvím, že tam byl zájem z Plzně, odkud odchází Miroslav Svoboda. Ale Marek chce ještě zůstat v Americe, má pořád motivaci směrem k NHL,“ dodal Sivek.