S rolí dvojky počítám, tvrdí po návratu do Liberce gólman Schwarz

Gólman se zkušenostmi z NHL už v libereckém hokejovém klubu působil v letech 2012 až 2016, jedničkou se ale nikdy nestal. S týmem si tak prožil infarktovou baráž o záchranu a v sezoně 2015/16 naopak hlavně ve finálové sérii výrazně pomohl Bílým Tygrů k zisku historického mistrovského titulu. Poté se Marek Schwarz sbalil a vyrazil na dva roky do celku Orli Znojmo. Na začátku května se pod Ještěd zase vrátil a podepsal dvouletý kontrakt.

„Mám z toho obrovskou radost. Dopadlo to úplně fantasticky, že jsme se takhle dohodli. Spoustu kluků tady z té doby před dvěma lety ještě znám, takže se vracím do úplně známého prostředí,“ pochvaloval si 32letý Marek Schwarz, který včera absolvoval s Tygry první trénink dlouhé letní přípravy na ledě v domácí Home Credit Areně.

Máte na sobě betony s červenobílými kostičkami, to jste byl tak velký fanoušek Chorvatů na mistrovství světa?

Ne, ne, to je barevný pozůstatek ze Znojma. Jinak já nejsem úplně fotbalový fanoušek, ale musím říct, že jsem jim ten titul opravdu přál, takže po finále jsem byl hodně zklamaný.

Je to tak, že do Liberce přicházíte do role dvojky?

Ano, s tím počítám. Roman Will bude jednička a když bude potřeba, tak za něj zaskočím a jinak když bude možnost, tak budu chytat za farmu Liberce v Benátkách v první lize.

Jaké to je pro gólmana, když ví, že bude většinou náhradníkem. Nemrzí vás to trochu?

Samozřejmě každý gólman chce chytat, to nebudu lhát, ale proto jsem strašně rád za ty Benátky. Nepřijdu o zápasové tempo a budu moct být v bráně, což je pro mě skvělé. Tím, že teď budu v Liberci dvojka, nechci končit a na hokej nijak nerezignuju. Naopak, chci se dál zlepšovat a být lepší a lepší. Prostě tady odvedu práci, která bude potřeba a budu se snažit co nejvíc pomoct týmu.

Přesto, před dvěma lety jste Liberci pomohl k titulu a teď vás čeká spíš první liga...

...já to neberu jako nějakou degradaci. Přece jen ta první liga má určitou úroveň, navíc já budu normálně trénovat s Libercem a jako dvojka na extraligové zápasy jezdit.

Za Benátky byste tedy měl chytat pravidelně?

Co jsme se bavili, měl bych tam dostat nějakou zápasovou porci, ale nedá se ještě přesně určit počet zápasů.

Jak se znáte s jedničkou Willem?

S Romanem se známe už strašně dlouho, byli jsme spolu už v Mladé Boleslavi. Je to hrozně hodný kluk a myslím, že spolu vycházíme úplně fantasticky, žádný problém.

Jak mu můžete jako dvojka nejvíc pomoct?

Podle mě je klíčové, když spolu gólmani dobře vycházejí a nedělají si třeba nějaké naschvály. Taky už jsem to zažil a není to nic příjemného. Myslím, že už mám dost zkušeností na to, abych věděl, jak se mám jako dvojka chovat a aby komunikace byla dobrá. Doufám, že i Romanovi by mohlo pomoct to, že ví, že má za sebou někoho, kdo může do zápasu bez problémů naskočit. Věřím, že mi k tomu hodně pomůžou právě ty Benátky.

Jaký máte dojem z dosavadní přípravy Bílých Tygrů?

Ten tým na mě působí velmi dobře, je tady fantastická parta, a to neříkám jen proto, že se to obvykle říká. Všichni makáme, táhneme za jeden provaz a nejdůležitější je, že chceme být co nejlepší.

Teď začínáte klasickou přípravu na ledě, ale dost ledu jste si letos nezvykle užili i v té „suché“, jak to pomohlo?

Mně se to hrozně líbilo, jako gólmani jsme měli na ledě dva tréninky týdně a zatím musím říct, že se cítím výborně, nic mě nebolí jako dřív.

Jak zpětně hodnotíte dva roky ve Znojmě v EBEL Lize?

Ta štace mi hodně dala a pomohla. Dost jsem si zachytal a musím říct, že ta mezinárodní liga se mi moc líbila, protože pro gólmany je tam hodně práce a hodně střel, bavilo mě to. Nejatraktivnějším soupeřem byl Salzburg, protože jak jsou pod Red Bullem, tak je to tým obrovských kvalit se skvělými útočníky.