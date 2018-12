Vítězná vlnka už nestačí, je třeba sakra velká vlna, velí kapitán Pirátů

„Jsem dřevěnej,“ nešetří se chomutovský útočník. „Přitom šance jsou. Loni to tam padalo, předtím taky. Ale už potřetí v kariéře zažívám delší čekání na první gól. Bohužel se mi to děje, zrovna když jsme poslední. Příjemné to není.“

Během 23 zápasů si zapsal zatím jednu asistenci. Jeho maximem v základní části extraligy je 13 branek za Slavii v sezoně 2005/06.

„Samozřejmě šance má, ale on tu není od toho, aby góly dával,“ tvrdí asistent Jan Šťastný. „On je tady, aby výborně bránil. A věci do defenzivy si plní na 150 procent.“

V Radegast indexu, který zohledňuje černou defenzivní práci, je Tomica pátým nejlepším Pirátem. Ale i tak se bez gólů nejspíš cítí nenaplněně jako David Rath s prázdnou krabicí od vína. „Vždycky se to nějak protrhne. Dřív to bylo klasicky, že jsem zavřel oči, nějak to tam spadlo a pak se to rozjelo. Teď mám naděláno na rukou, ale snažím se na maximum, aby se to změnilo.“

A taky aby pomohl otočit kolem letošních pirátských dějin. Poslední příčka a role extraligového outsidera, z toho se chce Chomutov vymanit, ale pořád se mu to nedaří.

„Proslovy jsou, samozřejmě,“ netají Tomica, který si jako kapitán bere taky slovo. „Nemá cenu po sobě pořád štěkat, ale někdy to řešit v klidu. Když se jen řve, je to taky na houby. Nejen já, ale i ostatní si řeknou své. Hlavně se nesmíme rozhádat,“ uvědomuje si člen druhé formace s Dudou a Klhůfkem.

Céčko zdědil po kamarádovi Michalu Vondrkovi a nebyl moc nadšený, že tuhle roli dostal. A co teprve teď, když je týmu ouvej. „Příjemné naše postavení není. A že zrovna já mám céčko… i kdybych ho neměl, prožíval bych to stejně,“ míní chomutovský obětavec. Šťastný si fungování 37letého křídla pochvaluje: „Mára je jeden z nejzkušenějších hráčů, ideální kapitán do šatny, který dokáže hráče stmelit a nabudit.“

Chomutovský Marek Tomica (vlevo) útočí v utkání s Hradcem.

Nabudí je k úprku z extraligového suterénu? „Potřebujeme udělat šňůru a ještě jsme ji neudělali. Pořád se tam plácáme. Chvíli nám to doma šlo, ale nebyla to vítězná vlna, spíš vlnka. A my potřebujeme sakra vlnu! Přišli výborní hráči, jenže pořád nám něco chybí, abychom zápasy uhráli,“ štve ho. Umí pojmenovat to něco? Snad na minutu se odmlčí: „To něco si nechám spíš do kabiny.“