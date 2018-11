V Třinci končí slovenský útočník Viedenský, trápí ho zdraví

Osmadvacetiletý Viedenský přišel do Třince v červenci po tříletém působení ve Slovanu Bratislava v KHL. Za Oceláře ale urostlý útočník odehrál jen čtyři extraligové zápasy, v nichž nebodoval.

„Markovi děkujeme za odvedené služby a přejeme brzké uzdravení!“ uvedl klub na twitteru.

Viedenský se v dresu Slovenska představil na třech mistrovstvích světa. Před působením ve Slovanu hrál ve finské Hämeenlinně a několik let se snažil prosadit do NHL, kam ho draftovalo San Jose. Do elitní ligy se však nedostal a působil v nižších soutěžích AHL a ECHL.