Tichý muž s velkým srdcem poslechl doktory. Hossa už brusle neobuje

„Zdraví mám jen jedno a to mi návrat neumožňuje,“ vysvětloval Hossa pro slovenský deník Nový Čas.

Co přesně měl na mysli? Slovenský útočník trpí už několik let problémy kvůli specifické alergii na vlastní pot.

Hossovo tělo alergicky reaguje na pot pod hokejovou výstrojí, kam se nedostane vzduch. Léky, které na alergii bere, mu kvůli vedlejším efektům neumožňují hrát profesionální hokej.

„Vedení NHL mě před začátkem sezony poslalo na kliniku v Minneapolis za specialistou, který potvrdil, že je vyloučené, abych dál hrál při užívání těchto léků,“ vysvětluje své rozhodnutí Hossa. „Nechci se vrátit do takového stavu, v jakém jsem byl v posledních sezonách.“



Naposledy za Chicago nastoupil koncem dubna roku 2017 v play off proti Nashvillu.

Konec kariéry platí definitivně, ne však oficiálně

Hossa sice oznámil, že hokejku už do ruky nevezme, oficiálně však zatím důchodové papíry nepodepsal. Z jediného důvodu: kvůli penězům.



V roce 2009 podepsal Hossa smlouvu na 12 let, tehdy ještě neplatila současná kolektivní smlouva mezi NHL a NHLPA, která by zakazovala podepisovat smlouvy delší než na 8 let.

S rodinou domů na Slovensko. Prozatím Hossa se možná do Chicaga jednou vrátí. „V Chicagu mám platný kontrakt ještě na tři roky, pracovat tam můžu až po jeho vypršení. Už jsem se se šéfem klubu bavil, takže je reálné, že po třech letech budu v organizaci Chicaga pracovat.“

Kontrakt mu zaručoval v prvních sedmi letech plat 7,9 milionu dolarů, pak jednu sezonu 4 miliony a od sezony 2017/18, tedy na zbývající čtyři roky, plat jeden milion dolarů.

A právě poslední čtyři roky byly ve smlouvě důležité, ponížily totiž celkovou částku peněz, která se počítala do platového stropu Chicaga. V tomto případě na 5,275 milionu dolarů. Takže ačkoliv bral Hossa v prvních letech skoro 8 milionů dolarů, z platového stropu se odkrajovalo pouze zmíněných 5,275.

Jenomže pak přišla výluka a nová kolektivní smlouva přesně na takové smlouvy myslela. Vedení ligy se hrubě nelíbily. Do pravidel tak zaneslo, že výplata hráče se bude počítat z celkové hodnoty dělené počtem let její platnosti. Také vynese tresty v případě, že hráč ukončí kariéru dřív, než mu smlouva vyprší.

A Hossovi zbývají ještě tři roky smlouvy. Kdyby kariéru oficiálně ukončil, Chicago by muselo v následujících třech letech pokaždé platit penalizaci přibližně 4,3 milionu dolarů.

Místo toho budou Blackhawks raději platit Hossovi výplatu jeden milion ročně, umístí ho na listinu dlouhodobě zraněných hráčů a z platového stropu se jim 5,275 milionů dolarů nebude odečítat.

Hossa - skromná a obdivovaná hvězda

Před deseti lety platil Hossa za jednoho z největších smolařů. V sezoně 2007/08 došel s Pittsburghem do finále Stanley Cupu, nakonec se ale radoval Detroit. O rok později se dostaly oba týmy do finále znovu, tentokrát vyhrál Pittsburgh.

Jenže Hossa už za něj nehrál, léto před tím si totiž vybral jiný tým - Detroit.

Až s Chicagem to zvládl. A rovnou třikrát! V letech 2010, 2013 a 2015.

„Úžasný hráč a skvělý člověk. Choval se jako profesionál. Bude nám chybět,“ vyjádřil se pro nhl.com Patrick Kane v Dánsku.



„Vždy věděl, kde se má postavit,“ vzpomíná i trenér Joel Quenneville. „Dělal vše, co byste jen mohli žádat.“



Bývalý spoluhráč Jamal Mayers zase Hossu označil za nejvíce pokornou hvězdu, jakou kdy potkal. „Pro mě je jasným členem hokejové Síně slávy,“ nepochybuje Mayers.

Od Hossy se stihl v Chicagu učit i Michal Kempný. „Sledoval jsem, jak se připravuje, jak cvičí. Byl tichý, ale na ledě se choval jako lídr. Je to skvělý člověk a velký hráč.“

Hossa byl draftován v roce 1999 Ottawou jako celková dvanáctka. Postupně prošel právě Senators, Atlantou, Pittsburghem, Detroitem a Chicagem. V NHL odehrál 1 309 utkání, připsal si 1 134 bodů.

Podle analytického webu Hockey Referencem je Hossa společně s Jaromem Iginlou jediným hráčem, který mezi lety 1997 a 2017 dokázal nasbírat 1 100 bodů a vstřelit 500 gólů.