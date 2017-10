Jelínek: Žádné rozkoukávání. Zápas v Litoměřicích musíme zvládnout

Jako malý kluk se chodil do ochozů českobudějovického zimního stadionu dívat na hokejové umění hráčů, jako Miroslav Dvořák, Jaroslav Pouzar nebo Jaroslav Korbela.

„Byly to pro mě modly, hokej Motoru jsem opravdu hltal,“ říká Marian Jelínek, čerstvý hlavní trenér hokejistů budějovického Motoru a rodák z Českého Krumlova. I to byl podle něj jeden z více důvodů, proč kývl nabídce šéfů klubu na spolupráci. „Mám jihočeské kořeny. Další věcí, která mě přiměla se rozhodnout, je výborné vedení Motoru, ti kluci odvádí dobrou práci. A to byl pro mě velice důležitý bod, v neposlední řadě pak je v Budějovicích skvělé zázemí a parádní fanoušci,“ přidává Jelínek.

A tu nejdůležitější věc si zkušený hokejový odborník nechal až na konec. „Ani to snad nebudu vyslovovat nahlas, ale je to pro mě veliká motivace,“ líčí nový kouč Motoru. Naráží na cíl vedení klubu – postup do hokejové extraligy.

Jelínek se poprvé týmu představil na nedělním dopoledním tréninku. A nejen při zápasech mu budou k ruce dva zkušení bývalí hráči Motoru, a to Aleš Kotalík a dosavadní kouč juniorky Budějovic Luboš Rob starší. Oba dva si Jelínek sám vybral.

Už dnes na novou trenérskou trojici čeká první test. Motor rozehraje druhou čtvrtinu základní části v Litoměřicích. „Litoměřice hokejově vůbec neznám, až na pár kluků, co tam působí. Můj příchod do Budějovic je opravdu velmi rychlý, takže přípravu musíme zvládnout také rychle. Proto se teď kouknu na pár videí a připravíme se na zápas. Nejsem ten typ, který si říká, že se chce ještě čtrnáct dní rozkoukat a pak se uvidí. V pondělí je zápas, musíme ho zvládnout,“ zmiňuje Jelínek.

Doporučili ho Prospal a Modrý

Předchozího hlavního trenéra Antonína Stavjaňu odvolalo vedení po nepřesvědčivých výsledcích a předváděné hře. Co bude chtít Jelínek na jihu tedy hned změnit? „Určitou představu už ale mám, ostatně jako každý trenér,“ doplňuje. „Předně bych chtěl říci, že moji předchůdci tady odvedli výbornou práci. Dá se na čem stavět i pozice v tabulce není špatná. Bylo to ale rozhodnutí vedení, že odvolalo trenéra. Nemám ve zvyku na předchůdce házet špínu, že hráli blbý systém, že kádr je špatný a podobně.“

Jak hra Motoru vypadá, si Jelínek umí dobře představit. Na několik zápasů se přijel podívat do Budvar arény a ostatní výsledky pak sledoval na internetu. „Od té doby, co jsem ale začal s vedením jednat, jsem na hokej v Budějovicích už nepřišel. Nedělá to dobrotu, lidé vás v hledišti uvidí a už se začnou šířit fámy,“ myslí si nový českobudějovický trenér.

Marian Jelínek byl pro vedení klubu z několika variant číslem jedna ve výběru nového kouče. „Má vztah k jižním Čechám, má za sebou trenérské úspěchy a dokáže pracovat jak s mladými hráči, tak s těmi nejzkušenějšími. Jednoznačně nám ho doporučily i klubové legendy, jako jsou Václav Prospal nebo Jaroslav Modrý, kteří pod ním působili v reprezentaci nebo na klubové úrovni,“ uvedl k příchodu kouče generální manažer Motoru Stanislav Bednařík. Dodal, že Jelínek je uznávanou trenérskou veličinou. „Zejména jeho teoretické znalosti nebo psychologická příprava jsou na špičkové úrovni a považují si jich trenéři napříč všemi sporty,“ přidal Bednařík.