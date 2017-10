Hokejisty Českých Budějovic má do extraligy dostat Jelínek

Marian Jelínek působil jako asistent také u české dvacítky v sezoně 2003/04. V následující sezoně byl u reprezentačního A-týmu na Světovém poháru i na mistrovství světa při titulu ve Vídni v roce 2005. Asistentem pak byl ve Spartě, v letech 2009 až 2012 byl hlavním koučem Plzně a následně odešel do Liberce, kde však hned za začátku listopadu 2012 skončil. Od poloviny ledna 2013 zamířil do Mladé Boleslavi a tam působil do loňského prosince.