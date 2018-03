Dvoustá trefa pro Adamského. Zato Polanský nepotřebuje hokejku, žertoval

Puk jste si schoval?

Mám ho. Půjde do vitríny, protože dát dvě stě gólů v extralize je pěkná meta.

O dnešní výhře z velké části rozhodl váš útok a Jiří Polanský, který dal dva góly a na ten váš nahrával...

Tady je vidět, že hrajeme kompaktně. Není to ale jen Jirka. Počínaje gólmanem, obránci a konče útočníky. Je vidět, že šlapeme jeden za druhého a zatím se nám to vyplácí. V tom musíme pokračovat.

Polanský dal v sérii už druhý gól nohou. Co vy na to?

Dělal jsem si z něj srandu, aby si na druhou třetinu nebral hokejku, ale ukázalo se, že ji potřeboval. Na těch jeho gólech nohou je znát jeho černá práce, že před tu bránu jde.

Ve třetí třetině jste se bránili. Bylo těžké odolat náporu hostů?

Pardubičtí do toho už dali všechno, napadali nás ve třech hráčích. Nám to dělalo problémy, ale jsme tak zkušení, že jsme si to ohlídali. Věděli jsme, s čím soupeř půjde do třetí třetiny.

Co vám druhé utkání ukázalo?

Že z nás trochu spadl ten stres z prvního zápasu. Věřili jsme si už na puku a hráli tu naši hru, kterou jsme předváděli prakticky celou sezonu. Ale hraje se na čtyři výhry, takže musíme pracovat pořád stejně.

Pardubičtí se netají tím, že hrají hodně do těla, aby vám hru znepříjemnili. Je to hodně nepříjemné?

Je to už play off, tady se už nehraje na kudrlinky, tady se prostě hraje do těla, na krev, na čtyři vítězné zápasy. Série je dlouhá a oni do toho dají všechno jako my.