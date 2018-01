Proč mám jiný dres? divil se liberecký kanonýr. To proto, že je nejlepší

„Zpočátku mi to přišlo zvláštní, že musím změnit dres. Nejraději bych ho neměl, aby to soupeř nevěděl,“ přemítá sedmadvacetiletý Bakoš. „Když jsem s tím někoho viděl já, top scorera jsem jednou navíc sekl,“ žertuje tahoun Bílých Tygrů.

Semifinálový soupeř Liberce, švédské Växjö, si slovenského forvarda bude střežit, aniž by navlékl hokejový stejnokroj. Bakoš se může v mezinárodní soutěži pochlubit úchvatnou bilancí. Skóroval v každém duelu Ligy mistrů, v němž se objevil na ledě. Za osm mačů si připsal rovných deset zásahů!

Liberec vs. Växjö Sledujte od 17:30 on-line úvodní semifinále Ligy mistrů.

„Nevím, čím to může být,“ uvažuje Bakoš, jenž se v letošní extralize prosadil „pouze“ osmkrát. „V Lize mistrů chtějí švédské nebo švýcarské týmy útočit. V české lize je to hodně taktické, většina mužstev hraje hodně zezadu. Tady je hokej otevřenější.“

Úvodní semifinálová partie se rozehraje v Liberci od 17.30 (vysílá Sport 1). Pokud Bakoš opět natáhne gólovou šňůru, může se přiblížit trofeji pro nejužitečnějšího hráče Ligy mistrů, na kterou byl nominovaný i třinecký gólman Hrubec.

„Je to pro mě pocta. Jsem vděčný spoluhráčům, kteří mi museli šance vytvořit,“ poděkuje Bakoš. „Ale přiznám se, že jsem ani nevěděl, že se něco takového uděluje.“

I z jeho výpovědi lze vyčíst, že Liga mistrů si nejen mezi samotnými hokejisty teprve postupně buduje renomé. Extraligový vicemistr ze severu Čech ale k soutěži přistupuje svědomitě. Při mezinárodních kláních povětšinou nešetří opory, i proto Bakoš sází gól za gólem. A odměnou je místo mezi elitní čtveřicí.

A že Liberec tříští síly mezi extraligou a Ligou mistrů, v níž kluby v základní fázi rozhodně finančně neprofitují? Ale kdeže... „Pro nás je to vsuvka a psychické povzbuzení,“ tvrdí Bakoš. „Dovolí nám to vydechnout a hrát zápas s pocitem, že jsme vysoko a nejsme desátí nebo jedenáctí,“ připomíná, že s Tygry v nejvyšší soutěži balancuje na hranici (ne)postupu do vyřazovací fáze.

Do play-off Ligy mistrů naopak Liberec proklouzl poměrně hravě, z pavouka v dramatických koncovkách vyřadil Frölundu i Davos. A hladový je dál. „Motivaci máme. Vyhrát v jakékoliv soutěži není lehké,“ ví Bakoš. „Věřím v naší sílu.“

Tým zase věří ve střelce Bakoše.