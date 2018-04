Válečníkova gólová odměna. Za práci a utrpení, přitakává Dočekal

„Každý gól je pro mě odměna,“ hlásil vysoký vousáč v dresu Komety po čtvrtém extraligovém finále ve čtvrtek večer proti Třinci, které „zavřel“ gólem do prázdné branky na 5:2.

V 58. minutě potvrdil vítězství Komety, ve které už fanoušci za stavu 4:2 věřili. I tak pro ně pojišťující trefa přinesla úlevu, že duel už dopadne dobře.

A co teprve pro Dočekala. Po zápase si mohl s klidem říct: Jsem zpět.

Levou ruku mu směrem od prstů přes zápěstí až vysoko do předloktí „zdobí“ barevné tejpy, které mu připomínají, jak náročných pro něho posledních pět týdnů bylo. V polovině března si záprstní kůstky polámal ve čtvrtfinále s Vítkovicemi; na konci této série už tradiční podávání rukou s protivníkem absolvoval v civilu s rukou v dlaze.

Od té doby rehabilitoval, šlapal na kole, posiloval nohy, jezdil s Kometou na zápasy ven a doufal, že play off bude pro mužstvo co nejdelší, aby se do něho ještě vrátil.

„Trochu se mi to promítlo v hlavě. Byla to taková třešnička za tu práci a utrpení, kdy jsem všechno musel sledovat jako divák,“ popsal souběh myšlenek poté, co ve čtvrtek Třinec dorazil a potvrdil vedení Brna ve finále 3:1 na zápasy.

Návrat doktorovi navzdory

O tom, že si tuhle šanci dopřeje, se rozhodoval minulý týden. To už bruslil, i když jen opatrně a vždy před začátky tréninků Komety, aby led byl vyžehlený a bez rýh. Každý pád mu sezonu mohl v případě dopadu na ruku definitivně ukončit. „Doktor moc nadšený není. Já hrát chci,“ ujišťoval tehdy sebe i okolí Dočekal.

To se mu nakonec skutečně povedlo. Navíc do finálové vřavy skočil víc zhurta, než zněl původní předpoklad, narýsovaný tak, že z pozice třináctého útočníka půjde někdy na oslabení a občas do hry pět na pět.

Ve středeční třetí partii takhle na ledě dostal 7:20 minut, což je jen o něco více než polovina (13:27 minut) toho, na co byl zvyklý ze základní části. „Oslabení mi jdou. Jinak tahám nohy,“ komentoval svůj zápřah lakonicky.

O den později už do arény vyjel na 10:33 minut za zápas. Pořád to bylo nejméně ze čtvrtého útoku, kde byli Leoš Čermák a Tomáš Vincour vytěžováni výrazně víc, ale pro Dočekala bylo i tohle až až.

„Třinec je bruslivý tým, dobře hraje na puku, má výborné hráče, takže to bylo hodně těžké,“ řekl. Zátěž mu narostla i kvůli události ze 7. minuty, kdy se zraněním vypadl ze hry útočník Radim Zohorna. Kometa tak sáhla po možnosti střídat i s Dočekalem dvanáct forvardů.

„Museli jsme se snažit a já jsem do toho musel dát všechno, i když jsem pět týdnů nehrál a neměl jsem tolik sil. Musel jsem do toho dát všechno jako všichni a zvládli jsme to,“ odfoukl si.

Gól do prázdné branky byl jeho čtvrtým při power play soupeře v tomto extraligovém ročníku. Hned pět ze svých jedenácti gólů v sezoně dal bojovník s číslem 90 na dresu v posledních deseti minutách zápasů. Ve čtyřech z těch pěti případů to bylo při vedení Brňanů.

Svědčí to o dvou věcech: že jeho kondice je velká a že pro Kometu je velmi potřebný v koncovkách, kdy je potřeba eliminovat tlak soupeře.

Radost umocněná kotlem

Ne nadarmo byl Dočekal v základní části soutěže s bilancí +21 v hodnocení +/- třetím nejlepším v extralize. „Přesně pro tohle jsou hráči jako Martin strašně cenní. Odvedou černou práci, která není pořádně vidět, ale týmu strašně pomáhá. Máme víc hráčů, kteří tohle dělají. Třeba se o nich tolik nemluví, ale i jejich práce dělá tým tak silným,“ ocenil Dočekalův přínos elitní brněnský centr Jan Hruška.

Gól ve čtvrtém finále mohl poctivý obranář brát jako zaslouženou odměnu za úsilí, které do návratu na led vložil. „Po gólu jsem si to užil ještě trošku víc díky tomu, že je to ve finále. Odskočili jsme o tři góly, ten kotel na stadionu do toho... Bylo to hezký,“ vyznal se.

I když si v poslední době čekání na uzdravení prokládal, jak mohl, nechal se ve volnu pro štěstí natáčet na instagramový účet Komety a mimochodem taky absolvoval písemnou část maturity na střední škole v Kladně, čas se mu vlekl.

„To, že s náma Dodo pět týdnů nehrál, jezdil na zápasy ven, chodil denně do šatny, za to samozřejmě klobouk dolů, že se do toho vrátil. Po čtyřech týdnech bez ledu to na něm není nějak extra znát. Odehraje, co umí, kazí Třinci každý puk, je nepříjemný, dělá, co umí, v čem je jeho největší síla. Dnes to završil gólem do prázdné,“ říkal Hruška.

Ke všem svým přívlastkům, jako byly v poslední době cyklista, maturant nebo fanoušek, může Dočekal už v neděli přidat další.

Ten nejdůležitější.

Extraligový vítěz.

Je jím z loňska a je na dobré cestě stát se jím znovu. Kometa má proti Třinci k dispozici tři mečboly. „Určitě to bude ten nejtěžší krok. Jako každý poslední krok v sérii,“ má jasno.