Proti Spartě rozhodl stehnem. Jen mě to štrejchlo, líčil Dočekal z Komety

Vyrovnaný extraligový zápas pomaloučku spěl do prodloužení, když v 54. minutě napřáhl u modré čáry domácí bek Michal Gulaši.

„Stál jsem vedle brány a čekal jsem, že mě nagolfí do hole,“ líčil bezprostředně Dočekal. Ofenzivního čahouna ale trefila prudká rána do nohy. Štíplo to? „Ne, Guly nemá moc ránu,“ zubil se Dočekal. „Asi mu nesedla. Nebo mě to spíš jen štrejchlo.“

Díky šťastnému momentu Kometa dokonala obrat a připomněla jarní play-off, kdy ve čtvrtfinálové sérii povedenými zvraty přiváděli brněnští hokejisté Spartu k zoufalství. „Co bylo, bylo. Zpětně to neřešíme,“ mávl rukou autor vítězné trefy.

Sparta v úterý byla dlouho lepším týmem, brzy se dostala díky Smejkalovi do vedení. „Nezačali jsme vůbec dobře, Sparta měla dobře načtené naše založení útoku. Dobře bránila v našem pásmu, ve středním to dobře zavírali. Ale vteřinu před koncem druhé třetiny jsme se zvedli díky gólu. A ve třetí třetině jsme Spartu k velkým šancím moc nepustili,“ hodnotil Dočekal.

Kometu nastartovala pumelice Ondřeje Němce, která rozvlnila síť ve chvíli, kdy do konce prostřední dvacetiminutovky zbývalo 0,4 vteřiny!

A ve třetím dějství zaúřadoval Dočekal, jenž je se třemi brankami nejlepší střelec Komety v sezoně. „Doufám, že mi to vydrží. Ani nic navíc nedělám,“ odpovídal a přitom se zarazil. „Jako dělám navíc něco v posilovně, ale že bych na tréninku víc střílel, to ne,“ upřesňoval.

I díky jeho potenci Kometa stoupá tabulkou, po extraligové dohrávce patří brněnským mistrům čtvrté místo, Sparta dál zůstává sedmá.