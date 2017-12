Je mi líto kluků z NHL, že přijdou o olympiádu, říká Erat

Vyprodaný středeční zápas proti Finsku v Praze, navazující Channel One Cup v Rusku a hlavně vyhlídka na únorové olympijské hry jsou výzvou, kterou se 36letý matador rozhodl přijmout. Do národního týmu se vrací poprvé od roku 2015.

S jakými dojmy?

Všechno se uvidí. Řekl jsem, že pojedu, a uvidím, jak budu hrát, jak se to všechno vyvine, jak se mi tam bude dařit, jak to tam vypadá. Musím se sám teprve rozkoukat.

Asi se ale nedá očekávat, že by vás trenér Jandač chtěl nějakým způsobem testovat. Víte, s čím můžete počítat?

My jsme s trenérem domluvení, to všechno je mezi mnou a jím. Jedu na tři zápasy a po nich budeme vědět víc.

Na co se nejvíc těšíte?

Těším se na to, hrát doma, to jsem naposled zažil v Praze na mistrovství světa. Vždycky je super hrát v Česku za národní tým.

Nerýsoval se comeback už na konci minulé sezony před šampionátem?

(usměje se) To už je za námi.

Je olympiáda v Pchjongčchangu velkým lákadlem?

Ať se děje co se děje, vždycky je olympiáda nejvíc. Tělo zatím drží, tak uvidíme, jak to bude vypadat.

Sledujete situaci kolem uvolnění hráčů z KHL?

Zatím nevíme, co z toho všechno bude. Jedeme na nároďák, tam se dozvíme víc. Hlavně doufám, že se to rozhodne co nejdřív, protože tady tohle tahání tam a zpátky nikomu neprospívá.

Mrzí vás, že nebudou smět startovat hráči z NHL?

To už teď nemá cenu řešit, vědělo se to už rok dopředu. Je to tak, jak to je. Osobně je mi líto kluků z NHL, že tam nemůžou jet, protože olympiáda je největší akce, jaká se koná, a měli by se jí účastnit ti nejlepší, což bohužel v tomto případě nebude.

Co - přes toto sportovní hledisko - soudíte o případném plošném vyloučení Rusů kvůli vyšetřování jejich státem řízeného dopingu?

Za ty dveře my nevidíme, vy taky ne. Nevíme, co se tam děje. Jsem především pro to, aby se rozhodnutí udělalo co nejdřív.

Pokud se budete v reprezentaci cítit tak, jak trenér Jandač doufá, jste připraven převzít roli lídra týmu pro olympijský turnaj?

Rok a půl jsem v nároďáku nebyl, nevím, jaký hrají systém. Uvidíme na prvních trénincích, potom si promluvím s panem Jandačem a uvidíme, co dál.

Zjišťoval jste informace od spoluhráčů z Komety, kteří byli na minulém srazu?

Kluci tam jezdí, mluvím s panem Jandačem, mluvil jsem se Špágrem. (asistentem trenéra Špačkem - pozn. red.) Vím, co se děje, ale dokud si to nevyzkouším, tak o tom nemůžu mluvit.

Na papíře se chystané mužstvo jeví jako velice zkušené, bude to vaše plus?

Na olympiádu by mělo jezdit to nejlepší, co trenér má k dispozici. Tady se vedou úvahy, jestli hráče testovat, nebo netestovat, ale já si myslím, že nároďák je od toho, aby tam jezdili nejlepší, ne aby se zkoušeli hráči. My si hráče musíme vychovat, aby tady byla konkurence a z ní aby pak vzešlo to nejlepší.

Martin Erat zvedá nad hlavu Masarykův pohár.

Můžete zúročit vazby, které v týmu máte z dřívějších velkých akcí?

Hlavně na takových turnajích, jako je olympiáda, jsou situace, do kterých nováčka nemůžete poslat. Vy víte, že tihle kluci (v nominaci) už něco zažili, pořád hrají výborně v extralize, nejsou to hráči, které byste na ledě neviděli. Každý z nich je lídrem ve svém klubu, buď v extralize, nebo v Rusku. Do Pchjongčchangu by měli jet ti, kteří se tam chtějí poprat o zlatou medaili.

Je olympiáda typem turnaje, na který se musíte i psychicky připravovat, žít s tím, že se ji pokusíte vyhrát?

Já to řeknu na druhou stranu: vy se taky nepřipravujete na olympiádu roku 2020 v létě. Taky se díváte, co vás čeká týden dopředu. To je hokejový život. Teď jsem měl před sebou zápas proti Mladé Boleslavi, v neděli přepnu a pojedu na nároďák. Takový je hokejový život, vy se každý den snažíte odevzdat sto procent.