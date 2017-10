Erat ve finálové repríze nastartoval Kometu, pak řádil Haščák

Hvězdný útočník Martin Erat čtyřmi body - úvodní parádní trefou a následnými třemi přihrávkami - nastartoval brněnské hokejisty k nejvyšší výhře v sezoně, Kometa vyškolila Liberec 7:2.

„Pro nás je to rozdílový hráč. Potvrzuje to každý zápas, hraje s naprostým klidem a přehledem. Vážíme si, že je s námi,“ pověděl útočník Tomáš Vincour, který před novináři zastoupil čtyřbodovou hvězdu duelu a který ve druhé třetině gólově zužitkoval jednu z Eratových pobídek.

Liberec v té době hrál v Brně vyrovnanou partii. Jenže v úvodu třetího dějství se jeho hra rozsypala. Bílé Tygry nalomil sporný (a kuriózní) čtvrtý gól Komety. Jeden z libereckých beků povalil domácího Vincoura, který „se vsítil do brány“ a při pádu smetl gólmana Willa.

Rozhodčí hru nepřerušili a rozhozeného muže s maskou překonal Jakub Krejčík. „Byl jsem překvapený, že hra pokračovala dál,“ přiznával Vincour. „Ale pak jsme se s klukama bavili, že když je tam člověk shozený protihráčem, pískat by se to nemělo. Nevím, zažil jsem to poprvé,“ krčil rameny zarostlý brněnský bourák.

Při čtvrté trefě, jejíž uznání rozhodčí dlouho zvažovali, si už čtvrtý bod v duelu připsal 36letý Erat.

A po něm začal úřadovat jiný brněnský forvard - Marcel Haščák. Bílé Tygry dorazil dvěma rychlými zásahy. A při honbě za hattrickem nehamounil, při přečíslení dva na jednoho vybídl k sedmé brněnské trefě Vojtěcha Němce.

„Vojta dává spoustu nahrávek a já věděl, že všichni budou čekat, že vystřelím,“ líčil 30letý Haščák. „Bravurně zakončil. Možná z toho mám ještě větší radost, než kdybych ho dal sám,“ uvažoval slovenský reprezentant, který brněnskou halu nakonec stejně rozproudil.

Ne, třetí trefu už nezaznamenal. Pár minut před koncem shodil rukavice a v pěstním souboji vyzval Lukáše Vantucha. „Byl vysoký, měl dlouhé ruce. Já blbec si vždycky vyberu toho největšího,“ vyčítal si rozesmátý Haščák, jenž před žurnalisty předstoupil se zašitou ranou ve vlasech. „Nedosáhl jsem na něj, tak jsem sklopil hlavu a on mě po ní bouchl.“

I závěrečná mela ilustrovala, že v Brně prýštily emoce. „Bylo to bylo vyhrocené, nikdo nechce prohrávat. Navíc Liberec se cítil poškozený, což my bychom byli asi taky,“ přemítal Vincour.

Kometa hru nervů přežila bez větších šrámů, zaznamenala pátou tříbodovou výhru v řadě a nadále vládne extralize. V neděli se od 17.20 (vysílá ČT sport) představí ve šlágru kola na ledě druhé Plzně, která na obhájce extraligového titulu ztrácí bod.