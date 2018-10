Až se to uklidní, Nečasovi zavolám, slibuje zkušený rádce Erat

Dlouhé večery, ponocování a probuzení na gauči vyhlíží nejen tahoun Komety, ale i čeští fanoušci. Nejslavnější liga světa startuje už v noci na čtvrtek evropského času. A na co se nejvíc těší vyhlášený hokejový workoholik? „Jsem strašně zvědavý, jestli se Martin Nečas chytne v Carolině,“ říká Erat.

Martin Nečas se poprvé obléká do dresu Caroliny.

S jeho jmenovcem ho váže silné pouto. Když se před dvěma lety reprezentant vrátil do extraligy, Nečas coby sedmnáctiletý zelenáč přes helmu s mřížkou hltal jeho rady. Naslouchal, co čtyřnásobný olympionik během 881 zápasů v NHL zažil. Postupně mladíček ze Žďáru doháněl svého mentora, v Brně společně pomohli ke dvěma titulům. „Strašně si na Nečim vážím, že se chtěl učit. Že to pro něj nekončilo extraligou, ale chtěl dosáhnout na mnohem víc,“ říká Erat.

Ta chvíle nastává nyní. Česká naděje a třináctka loňského draftu by měla načít sezonu uprostřed druhého útoku Hurricanes. „Celkově mají v týmu hrozně moc mladých šikovných kluků,“ podotýká Erat. „Než Neči odlétal, mluvili jsme spolu. Teď ho nechávám, ať se soustředí na start. Až se to uklidní, určitě mu zavolám,“ slibuje.

On sám v zámoří pobyl 15 sezon. Víc utkání v nejslavnější lize světa má z aktivních českých hokejistů jen nestárnoucí Jaromír Jágr a montrealský vytrvalec Tomáš Plekanec.

I proto je Erat v tuzemsku jednou z nejpovolanějších osob, která může hovořit o zajímavých mančaftech.

„Posledních pět šest sezon hraje skvěle Pittsburgh.“

„Hrozně zvědavý jsem na Edmonton s Connorem McDavidem, jestli se po minulé špatné sezoně dokáže vrátit výš.“

„A doufám, že si pro Stanley Cup dojde Nashville,“ zmiňuje Erat klub, v němž odehrál 11 sezon.

Predators řadí k největším favoritům i čeští bookmakeři, nižší kurzy vypsali pouze na Toronto a Tampu. „Tým na papíře je něco jiného, než se utváří v kabině a na ledě. Neviděl jsem tým, který by byl před sezonou favoritem a pak vyhrál,“ upozorňuje Erat. „NHL je v tom strašně nevyzpytatelná. A to se mi na ní líbí.“