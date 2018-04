Turbo Nečas, génius Erat. Koukali jsme s otevřenou pusou, zní z Komety

Dlouho to vypadalo, že nejhezčí akcí středečního večera v Brně bude sólo 19letého Martina Nečase. V poslední minutě první třetiny se zmocnil ve středním pásmu puku a zapnul turbo. Pláchl všem soupeřům, obkroužil bránu a naservíroval gólovou chuťovku Hynku Zohornovi. 1:0!

„Obrátila se hra, měl jsem rychlost při přešlapování, tak jsem do toho kopl. Bek se rozjížděl zestoje, neměl rychlost a měl to těžší,“ líčil centr Komety. „Chtěl jsem to zasouvat do brány, ale dojížděl tam hráč, šlo to trošku přes jeho hokejku, takže to pak měl Zohy před bránou,“ dodával Nečas, jehož loni draftovala Carolina.

Plzeň ve druhém dějství vyrovnala, na trefu domácího Vondráčka ve třetí třetině zase záhy zareagoval Gulaš. I proto třetí semifinále spělo do prodloužení...

Otáčel jsem se jak s parníkem, durdil se plzeňský bek

Jenže to by na ledě nesměl být Martin Erat. Brněnský lídr v samém závěru z vlastního pásma vyvezl puk, u červené čáry si ho píchl mezi dva plzeňské beky, které předjel. A do puku před gólmanem Svobodou stihl znovu píchnout bekhendem.

Exkluzivní gól! Kometa vítězí 3:2! V sérii vede 3:0!

„Beci zastavili a čekali, co udělám s pukem. Ani jeden neměl rychlost,“ popisoval tichým hlasem Erat.

„Bylo to parádní, všichni ví, že je výborný bruslař a jen se to potvrdilo,“ velebil veterána o generaci mladší kolega Nečas. „Koukal jsem s otevřenou pusou. To bylo fakt úžasné,“ přizvukoval brněnský bek Jakub Krejčík.

„Než jsem se otočil, trvalo to, jak kdybych se otáčel s parníkem,“ hudroval zase plzeňský obránce Michal Moravčík, který se k rozhodujícímu momentu zápasu přimotal s kolegou Nicholasem Jonesem.

Martinova nejhezčí akce

Kometa v play off zvítězila potřinácté v řadě, už ve čtvrtek mohou obhájci slavit postup do finále. „Budeme se snažit co nejlépe zregenerovat, dát si dobré jídlo a ráno přichystáme u videa a potom se to pokusíme ukončit,“ naplánoval si Nečas, jeden z hrdinů večera.

Možná víc než finálové vidiny rozebírali hokejoví fandové, která trefa byla hezčí.

Ta po Nečasově akci? Nebo ta vítězná, Eratova? „Martinova,“ usoudil Krejčík. Která? „Eratova,“ upřesnil s úsměvem.