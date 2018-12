Erat chválil souhru s Plekancem. Na tohle jsme zvyklí z NHL, řekl

Kromě sedmatřicetiletého vůdce, který brněnské hokejisty přivedl ke dvěma titulům, si ve čtvrteční třaskavé bitvě proti Spartě odkroutil premiéru v letošním extraligovém ročníku i Tomáš Plekanec.

Oba dlouholetí hráči z NHL nastoupili v jedné formaci, výrazně trápili sparťanské zadáky. I díky tomu, že před každým střídáním na sebe mrkli a předávali si rady.

Takhle běžně s dalšími brněnskými spoluhráči nekomunikujete, že?

Jsme zvyklí z NHL na něco jiného, tam se rozebírá každé buly. Chtěli jsme vědět co a jak hrajeme. Snažili jsme se to co nejvíc zautomatizovat.

A zdá se, že se to dařilo. Vaše lajna si připsala dva góly.

Bylo to první zápas, ale super. Vytvořili jsme si šance, hráli jsme na puku. A věřím, že to bude jen lepší a lepší. Tomáš je ale takový hokejista, že se nemusíme sehrávat. Nějaké věci si budeme říkat, ale přijdeme na to sami. Tomáš je dost inteligentní na to, aby věděl, co máme hrát.

První trefu si vaše lajna zapsala po ukázkové spolupráci po necelých sedmi minutách, kdy se trefil osmnáctiletý Karel Plášek. Co na něj říkáte?

Hraje výborně od začátku sezonu a my se mu budeme snažit pomoct, je hrozně šikovný a bezvadně k nám zapadl.

A jaký máte dojem z celého zápasu?

Prohráli jsme ho, samozřejmě to není nic moc. Ale zase máme dost času, abychom pracovali. Ještě nás čeká dost zápasů.

Čím to, že Sparta smazala manko 1:3 a nakonec v Brně v prodloužení zvítězila?

Udělali jsme zbytečné fauly a to nás dostalo z toho, co jsme hráli celou dobu. Když ve třetí třetině uděláte takové fauly, blbě se z takových situací dostáváte.

Jak jste se po dlouhé pauze cítil vy?

V pohodě. Čtyřicet minut bylo dobrých, ale třetí třetinu jsem byl trochu zatažený. Ale celkově dobré.

Potěšilo vás, že vaše jméno fandové vyvolávali nejhlasitěji?

Fanoušci si takové zápasy zaslouží. A chtěl bych jim moc poděkovat. Celý zápas byli vynikající.