Erat se těší na Plekance: Jsem rád, že se zase sejdeme na ledě

„Je úplná náhoda, že se hraje právě proti Spartě, a je to úplně jedno. Čeká nás zápas, v němž budou emoce, a já se těším čím dál víc,“ míní 37letý Erat, hvězda brněnského mužstva. Návrat do hokejového kolotoče si naplánoval na začátek prosince, uzpůsobil tomu trénink v posilovně i na ledě.

A teď? Prestižnější být comeback asi nemůže. Proti sobě bude mít Spartu a vedle sebe Tomáše Plekance, posilu Komety. Toho čeká vůbec první utkání za Brno.

„Pár zápasů jsme spolu odehráli, známe se dobře. Pro mě to bude první zápas, takže je mi jedno, kdo tam (v útoku) bude. Ale jsem hrozně rád, že je tady Pleky a že si spolu zahrajeme,“ podotkl Erat.

Během podzimu se věnoval rodině, trénování dětí nebo patronátu nad Pohárem Martina Erata pro žákovské hokejové týmy.

„Z ledu jsem vlastně neslezl,“ glosuje s úsměvem připomínku, že zaměstnaný byl během své „pracovní pauzy“ víc než jako profesionální hokejista.

„Všechno mělo své důvody. Zaprvé byly rodinné, zadruhé jsem si chtěl taky chviličku odpočinout. A zatřetí si myslím, že jsem o nic nepřišel. Chtěl jsem zažít, když jde můj syn do první třídy, chtěl jsem být s dětmi na ledě. Jsem rád, že nejsem na Vánoce tak obouchaný jako dřív,“ vypočítal klady pozdějšího zahájení sezony Erat.

Za ním nyní dělá tlustou čáru. Zase bude lídrem Komety, snem je třetí mistrovský titul v řadě.

Zároveň bude na ledě poznávat, jak na tom hokejově je. Ostatní mají za sebou třicet a více utkání, Erata čeká vůbec první.

„Tělo na trénink reaguje vzhledem k mému stáří tak akorát. Uvidíme podle zápasů, jak se budu cítit a jak to bude vypadat. Chtěl jsem naskočit předtím, než bude reprezentační pauza, abych pak mohl ještě dohánět, co potřebuji. Mám dostatek zápasů na to, abych se dokázal připravit na play off,“ plánuje.

Čerstvá kladenská posila Tomáš Plekanec odpočívá na střídačce během utkání proti Litoměřicím.

Dohromady s Plekancem má Erat v základní části NHL odehráno 1 882 zápasů, dalších 144 přidali v play off. Vedle nich dnes na křídle nastoupí 18letý bažant Karel Plášek, kterého teprve čeká draft.

„Byli jsme domluvení dopředu, že bych k sobě chtěl kluka, se kterým chceme pracovat. Karel za tři měsíce, co je tady od začátku sezony, ukázal, že je talentovaný a má na to,“ řekl Erat na adresu dalšího z brněnských talentů. Plášek je mimo jiné nominován na mistrovství světa do 20 let.