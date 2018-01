Olomoucký brankář Falter: Nechtěli jsme Litvínov postavit na nohy

Větší tlak snad na Faltera ani být nemohl, přesto si s ním poradil a přispěl k výhře 4:2, která vrátila jeho tým na šesté místo.

„Každý ví, že ten zápas byl hodně důležitý, a proto si bodů nesmírně vážíme, jsou extrémně důležité po vývoji v posledních zápasech. Jsme všichni šťastní, že jsme to dotáhli do vítězného konce,“ líčil 34letý gólman.

Letos jste jen třikrát střídal, tlak v závěru základní části narůstá, jak jste se s ním srovnal?

Jednoduché to není, lhát nebudu. Byl to můj první zápas letos od začátku. Pokud se nepletu, za dva roky první domácí, když nepočítám play-out. Určitě to sranda nebyla, ale myslím, že jsem připravený dobře. Kluci mi hodně pomohli a dokázali jsme to uhrát na 4:2. Nikdo se nebude ptát, jak to vypadalo, ale máme tři body.

Překvapilo vás, že budete chytat?

Už od rána se k tomu schylovalo, takže nepřekvapilo. Jdu sem na každý zápas, že můžu jít do branky, překvapený bych z toho být neměl.

Cítil jste nervozitu?

Nevím, jestli ve 34 letech můžete být nervózní, tohle už jsem si zažil hodněkrát. Tlak tam ale je, zvlášť v takovém zápase s Litvínovem. V dosavadním průběhu moc důležitějších zápasů nebylo, teď jde opravdu do tuhého, začíná se lámat chleba z hlediska desítky. Litvínov prohrál deset zápasů v řadě a nechtěli jsme být ti, kdo je postaví na nohy.

Na střely jste vyhráli jasně 55:23, to ale brankáři nemusí vždy pomoct.

Pro mně to bylo hodně těžké, protože ze začátku každé třetiny jsem si nesáhl na puk, měli jsme opravdu markantní střeleckou převahu. Těch šancí bylo hodně a skóre mohlo být daleko vyšší. Ale víte, jak to bývá, nepromění se šance a tohle vás posílá dolů, dostanete kontaktní gól a už se vezete. Potom se úplně maže celkový průběh hry.

Jako v závěru, kdy za stavu 3:2 měl Litvínov přesilovku a pak ještě trefil Trávníček břevno?

V přesilovce ani nevím, jestli si vypracovali nějakou pořádnou šanci, myslím, že jsme to oslabení ubránili velice dobře. Trávníček pak střílel někde od mantinelu a dost to zaplavalo. Vypadalo to, že to ani nepůjde na branku, a pak to spadlo na břevno možná shora, nevím. Střela vypadala, že se opravdu mezi tři tyče nevejde, no a naštěstí se nevešla.

Za Litvínov nastoupil Juraj Mikúš, který byl loni v Olomouci. Měl jste z něj obavy?

Určitě jsme všichni zaregistrovali, že podepsal kontrakt do konce roku. Věděli jsme, že bude hrát a všichni si ho dobře pamatujeme z loňského roku. Obavy jsem z něj neměl, ale byl jsem si vědom, že když se dostane do šance, tak je schopný skórovat.

Oceňoval jste pomoc spoluhráčů, v čem spočívala?

Samozřejmě hráli výborně, vytvářeli si spoustu šancí a i dozadu předvedli parádní výkon. Nějaké střely soupeř měl, ale od toho tam jsem. Úplně vyložené šance Litvínov neměl.

Máte trenérům za zlé, že vás v průběhu sezony nedali do brány?

Ideální to není, když tam jde člověk poprvé od začátku na konci ledna, tak je to buď a nebo. Ale za zlé jim to nemám. Hraje to tak víc mužstev, že sází na jednoho gólmana, a Braňo je špičkový gólman. Když se podíváte do Zlína, do Plzně, do Vítkovic, také to tlačí na jednoho gólmana. Je to vyloženě jejich rozhodnutí, já dělám všechno pro to, abych, až chvíle přijde, byl připravený.

Je zvláštní celý rok nehrát. Chtěl jste vy sám v průběhu sezony pravidelně chytat jinde na střídavé starty?

Letos tam ze začátku tendence byly, že bych někam jezdil, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Možná to vzešlo i ode mě, ale když je rozběhnutá sezona, tak už bohužel jsou místa všude plná a samozřejmě by mi to trošku prospělo. Teď už možnost není nikam jezdit.

Teď už vás to nemusí zajímat, když budete chytat v extralize…

To uvidíme. Teď mám za sebou zápas a uvidíme, jak se to vyvine.

Takže nevíte, jestli budete chytat i v úterý v Hradci Králové?

To bych nechal na trenérech, uvidíme, jak se situace vyvine do úterka.