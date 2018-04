Nenahrávej! Češi poznají, jak pálí kanón z Detroitu

V době, kdy čeští hokejisté z nejrůznějších příčin teprve začínají řešit až hamletovské dilema „jet, či nejet“, on jako první vyslal ze zámoří jasný vzkaz.

Chci reprezentovat!

„V Detroitu pořád pracuje Jirka Fischer (generální manažer reprezentace), takže mi to hned dovolili,“ vysvětluje Martin Frk. Do Česka přiletěl čtyřiadvacetiletý útočník koncem minulého týdne, na přípravném turnaji v Pardubicích omrkl budoucí kolegy a včera vyhlížel první ostrý trénink reprezentace, která za deset dní rozehraje světový šampionát v Dánsku. „Je tady hodně nových kluků. Asi je to jiné než dřív, když jezdili zkušenější,“ přemítá.

Vedle plejády reprezentačních bažantů může na velké akci hrát i on. Bylo by to jen logické vyústění Frkovy průlomové sezony.

Po sedmi letech v zámoří poprvé výrazně prorazil do nejslavnější ligy světa, za Red Wings v základní části zvládl 68 mačů, v nichž posbíral 25 (11+14) bodů. „Hrál sice čtvrtou lajnu, ale hrál NHL. Chtěli bychom ho zabudovat do přesilovkové formace,“ nastiňuje reprezentační kouč Josef Jandač. „Kluci ale přesilovky hráli dobře,“ chválí Frk česká speciální komanda. „Dávali z nich góly. Vyhrávali. Abych měl vůbec místo,“ zapochybuje.

Křídelník Detroitu má však dar, který mu může řada hokejistů závidět. „Střílí, jako když kopne bejk. Jedna z nejtvrdších střel, jaké jsem kdy chytal,“ nechal se slyšet Frkův krajan a bývalý brankář Detroitu Petr Mrázek. „Někdy v juniorce jsem si uvědomil, že mám ránu. Proto mi i trenéři říkali, ať hodně střílím a moc nenahrávám,“ přibližuje karlovarský odchovanec. „Je to moje zbraň, kterou musím využít.“

Maká, ale na tréninku ubírá

Frkova pumelice třeba v lednu způsobila hrozivý moment, když zasáhla Dana Girardiho do zátylku a bek Tampy dlouhé chvíle bezvládně ležel na ledě. Frk si uvědomuje, že s ničivou silou přichází i větší zodpovědnost. „Na tréninku jsem musel hodně ubírat a vůbec jsem se nesnažil střílet nahoru, abych při nacvičování přesilovek nikoho nezranil,“ líčí český bombarďák. Naplno pálil, až když jeho detroitští spoluhráči zmizeli po tréninku z ledu.

Cvik byl třeba. Dělová rána českému zelenáči vynesla výsadní místo v přesilovkách Red Wings. Frk zaujal a vysloužil si mimořádnou pozornost protivníků. „Víc ke mně přistupovali, bylo těžší si najít pozici. I proto jsem v některých přesilovkách hodně trefoval obránce,“ líčí kanón, jinak povětšinou ukrytý ve čtvrté formaci. „Nejtěžší na tom je nastavit hlavu. Stane se, že deset minut nehrajete. Když se třeba čistí led, projedete se. V klubu ale byli rádi, jaký jsem měl přístup. Nepřestal jsem makat a nebyl naštvaný.“

Martin Frk z Detroitu právě překonal brankáře Philadelphie Briana Elliotta.

I proto se Frkovi ozval trenér Jandač. Čeští hokejisté ve středu odlétají na Švédské hry, při generálce na mistrovství světa si Frk odbude reprezentační premiéru.

A pokud se dostane mezi Jandačovy vyvolené, chce se český dělostřelec na šampionátu ukázat detroitskému kouči Jeffu Blashillovi, který povede výběr USA. „Bude mě sledovat, přiletí i generální manažer (Ken Holland). A ostatní týmy tam budou mít svoje lidi,“ tuší forvard, jemuž končí kontrakt v Detroitu. O novém bude teprve jednat. Dánské výkony by Frkovi mohly pomoci k tomu, že bude i na podzim pálit v NHL.