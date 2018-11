Gernát i Galvinš získali smlouvy, hokejovou sezonu dohrají v Třinci

Pětadvacetiletý slovenský bek Gernát i o sedm roků starší Lotyš Galvinš do týmu vicemistra přišli na konci září po nevyvedeném startu Třince do sezony. Během dvouměsíčních testů se v kádru trenéra Václava Varadi uplatnili a klub se s nimi dohodl na pokračování spolupráce do konce ročníku.

„Mám z toho radost, protože se nám daří a jsme na vítězné šňůře. Člověku pomůže a cítí se líp, když ví, že má práci na na další měsíce. Já jsem rád, snažil jsem se vše udělat pro to, abych tu zůstal,“ řekl novinářům Gernát, který dnes k výhře nad Pardubicemi 4:1 přispěl jedním gólem a dohromady má na kontě čtyři branky a sedm asistencí.

Také účastník 12 mistrovství světa a olympijských her v roce 2010 ve Vancouveru Galvinš hned po dnešním utkání podepsal s Třincem smlouvu až do konce sezony. Novinářům to oznámil tiskový mluvčí klubu Radim Sajbot.

Podle něj se má do konce listopadu vyřešit i budoucnost brankáře Petra Kváči, který je u Ocelářů zatím na měsíčním hostování z prvoligových Českých Budějovic.

„Vše se bude odvíjet od dohody Budějovic s Třincem, do toho já nevidím. Nechci předbíhat. Nebudu dělat žádné závěry. Jsem připravený na všechno, a co mi kariéra přinese, s tím se vyrovnám. Jestli to bude tady, jestli to budou Budějovice, jsem připravený na každou cestu, co mě povede dál,“ řekl jedenadvacetiletý Kváča, který za Třinec nastoupil dvakrát a dnes proti Pardubicím přišel 37 sekund před koncem o první extraligovou nulu.

Stříbrný tým minulé sezony prochází úspěšným obdobím, vyhrál devětkrát po sobě. Po nepovedeném začátku soutěže se tak vyhoupl do čela tabulky. „Pro mě osobně je to taková třešnička na dortu. Teď máme ale před sebou těžký a dlouhý trip, tak tam chceme ukázat, že umíme vyhrávat i venku,“ doplnil Gernát.