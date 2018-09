Třinecký obránce Gernát: Jsme dost silní na to, abychom se zvedli

„Máme dost silný tým na to, abychom se zvedli. Pořád je před námi dost a dost zápasů,“ prohlásil třinecký obránce Martin Gernát. „Lepší je dostat facku na začátku než na konci.“

Pětadvacetiletý rodák z Košic, který minulou sezonu hrál v Lausanne, přišel posílit Oceláře, když se na delší dobu zranil Vladimír Roth.

Z pěti venkovních zápasů v řadě máte před sebou ještě tři. Může to hrát roli, když jste doma zatím hráli jen jednou?

Domácí zápasy zase přijdou... A tým, jaký máme my, musí hrát doma i venku stejný hokej. Musíme si věřit. Sílu máme, abychom bodovali v každém venkovním utkání.

V pátek hrajete v Hradci Králové. Co musíte zlepšit?

Musíme si projít chyby, které děláme, a využívat šance. Potřebujeme mít chladnější hlavu.

Trenéři hned v úvodu sezony přehazovali útoky. Jak to coby obránce vnímáte?

Vzadu se většinou střídáme v šesti obráncích, takže pro nás to není velká změna, nastupujeme za různými útoky. Ale na ledě jsme na to, abychom útočníkům pomáhali, a oni zase nám v obraně. Jsme jedno mužstvo, musíme bojovat jeden za druhého.

Máte za sebou šest utkání včetně Ligy mistrů. Už jste si zvykl?

Čekal jsem, že ten začátek bude o hodně těžší. Navíc když jsem přišel rovnou na dva venkovní duely Ligy mistrů. Dostal jsem ale dost prostoru, abych se rozehrál. Snažil jsem se hrát co nejjednodušeji. To však i proto, že od reprezentace, kdy jsme měli na jaře přípravu na mistrovství světa, jsem nehrál žádný zápas. V tom to pro mě bylo náročnější, ale už je to lepší.

V Třinci jste na hostování do konce listopadu. Berete svůj pobyt čistě jako záskok za Vladimíra Rotha, nebo byste rád zůstal déle?

Pokud budou v klubu s mými výkony spokojeni, rád bych tady pokračoval. Tým má největší ambice a to mě těší. Na ledě dostávám dost prostoru, což potřebuji, a pořád věřím, že se nám bude dařit.

Takže to není tak, že byste přišel jen překlenout období bez Rotha?

Bojuji, hraji. Trenéři mě přijali jako posilu. Snažím se týmu co nejvíce pomoci a pak se uvidí.

Opravdu vás přilákaly nejvyšší ambice Ocelářů?

Před dvěma roky jsem byl v Praze (ve Spartě), vím, jaké to v české extralize je, jaký má Třinec tým. Chlapci, kteří tady hrávali a s nimiž jsem se bavil, mi Třinec jen doporučovali, že je to famózní mužstvo s perfektní základnou. Jsem moc rád, že jsem tady.

Hned jste okusil Ligu mistrů a extraligu. Je to velký rozdíl?

V Lize mistrů se hraje nahoru dolů, hokej je rychlý, to nám více vyhovovalo. V domácí soutěži jsme hned narazili na Zlín (2:4) a Olomouc (2:3), což jsou mužstva zaměřená spíše na obranu. Hlavně dobře brání a snaží se dostávat do přečíslení. My potřebujeme dávat více gólů, což se nám zatím nedaří. Až zlepšíme koncovku, tak to půjde.