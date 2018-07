Tři měsíce od třetí operace zad. Konečně můžu jít na led, těší Hanzala

Po dlouhodobém zranění zad, kdy vám lékaři museli při těžkém zákroku spojit dva obratle, už jste teď tedy fit?

Od operace uběhly tři měsíce. Za tu dobu jsem nemohl vůbec nic dělat ani cvičit. Byl jsem i u fyzioterapeuta Pavla Koláře v Praze, který mi k tomu také něco řekl. Teď mám svolení, že můžu začít něco dělat. První týden jsem už tedy lehce procvičoval záda a břicho.

Martin Hanzal (31 let) Bez tří centimetrů dvoumetrového středního útočníka, který začínal s hokejem v Českých Budějovicích, si trenéři cení kromě jiného i za výbornou práci před bránou soupeře. V roce 2005 ho draftoval tým Arizona (tehdejší Phoenix) Coyotes. Tam také v roce 2007 začal hrát a skončil až o deset let později, kdy se v sezoně stěhoval do Minnesoty. Potom šel do týmu Dallas Stars, kde po 38 utkáních musel letos v lednu na operaci se zády a dosud rehabilituje. Celkem má na svém kontě za 11 let působení v NHL 666 zápasů, ve kterých dal 126 gólů a uhrál 336 kanadských bodů. S manželkou Lenkou vychovávají syna a dceru.

A stihnete začátek sezony s Dallasem?

Mluvil jsem s doktorem z Los Angeles, který mě operoval a říkal mi, že mám v týdnu zkusit jít sám na led. Půjdu se tedy jen tak pomalu sklouznout, takže to určitě na začátek sezony nebude. Počítá se, že bych měl být připraven někdy začátkem listopadu.

Budete muset vzhledem k operovaným zádům změnit nějak styl hry?

Byla to moje třetí operace zad, takže já mám už léta tréninky upravené. U mě neexistuje, že bych si třeba vzal činku za krk a dělal dřepy. Neběhám po tvrdém povrchu a tak dále. Zádům vše přizpůsobuji. A při hře teprve uvidíme. Nedokážu teď říct, jak se to zahojí a jak mě to bude, nebo nebude limitovat. Budu se snažit, abych mohl hrát tak, jak jsem zvyklý.

I když jste v týmu Dallas Stars odehrál jen 38 utkání a neměl jste moc času se po přesunu z Phoenixu pořádně rozkoukat, můžete popsat, jak na vás klub zapůsobil?

Moc. Je to ohromný rozdíl oproti Phoenixu, kde se šetřila každá koruna a klub měl pomalu problémy naplnit minimální rozpočet pro NHL. V Dallasu chtějí například vždy přitáhnout zajímavé volné hráče, to mě na nich baví. Klub chce vyhrát ligu každý rok a pro to udělá cokoliv. Bohužel pro mě letos byla sezona fakt špatná, hlavně kvůli zraněním. Už jsem tam přijel s natrženými vazy v kotníku, takže jsem byl bez přípravného kempu. Okolo Vánoc jsem se do toho docela dostal, jenže pak jsem si vykloubil palec. Zase jsem čtrnáct dní stál a zakončila to záda. S trenérem jsem problém neměl, vše, co jsme si před sezonou řekli, platilo.

Už se tedy do Dallasu těšíte znovu?

Ano, i když teď budeme mít nového kouče. U mě je to ale vždycky o mém zdraví.

Jaké cíle si dává tým z Texasu do další sezony?

Zase ty nejvyšší. Už když jsem vloni v létě v Dallasu podepisoval smlouvu, tak mi říkali, že chtějí vyhrát. To vám však řeknou všude, ale když jsem viděl jejich přístup, začal jsem chápat, proč to říkají. Dallas je poměrně mladý tým založený někdy v roce 1999 a teď se to tam ohromně zvedá. Mají vynikající zázemí a snaží se každým rokem lákat fanoušky na hokej. Když to srovnám s Phoenixem, tak je to opravdu rozdíl. Podle mého Dallas za pár let NHL vyhraje.

Nedávno sezona v NHL skončila, když Stanley Cup vyhrál Washington Capitals. Komu jste to ve finále víc přál, Las Vegas, nebo právě týmu z hlavního města?

Přál jsem to Capitals, protože kdyby to vyhrál nováček z Vegas, tak my budeme poslouchat ještě hodně dlouho, že oni hned vyhráli, a my furt nic. (směje se) Jsem rád, že Stanley Cup má i Alexandr Ovečkin.

Co vás ještě čeká přes léto?

Už jenom kemp pro děti. Letos poletíme do Ameriky dřív, protože kluk tam nastupuje do první třídy a škola jim začíná dřív než tady v Čechách. Jinak nic, spíš se snažím relaxovat, takže chodím na ryby, na houby a hodně jezdíme k babičkám, aby si taky dětí užily.

Nové logo? Hanzalovi se vůbec nelíbí V českém hokeji se teď řeší podoba nových dresů. Jak vnímá nové logo na dresech reprezentace Martin Hanzal? "Staré dresy se státním znakem jsem nosil a vždycky se mi líbily. Státní znak je státní znak. Takže se mi nové logo vůbec nelíbí a myslím si, že velká většina hráčů to má podobně," říká.

Zmínil jste letní kemp pro malé hokejisty v rámci Martin Hanzal Academy. Už to bude čtvrtý ročník, kdy se z vás stane na chvíli kouč.

Máme připravený týden od 15. do 20. července pro šesti až třináctileté děti.

Máte pro malé hokejisty i novinku, o co jde?

Letos budeme mít pro děti zpestření, protože z Dallasu k nám přijede lektorka bruslení Dawn Victorson Bennett. Vyhrála dvě zlaté medaile v americkém šampionátu v krasobruslení a teď už dvacet let trénuje bruslení nejen s dětmi. Je hodně respektovaná.

Děti se mohou těšit na to, že jim pomůže lektorka zlepšit jejich techniku bruslení?

Přesně tak. Třeba můj syn k ní chodí a jsme s ní hrozně spokojeni a hlavně je na něm vidět, jak se zlepšil v bruslení. Když jsem viděl její tréninky, byl jsem nadšený. Pak jsme dali spolu řeč a říkala, že by bylo pro ni zajímavé podívat se do Evropy. Pro děti na kempu to bude opravdu výborná zkušenost.

Co ještě kromě tréninků správného bruslení na hráče čeká?

Rozdělíme si dvě skupiny dětí a každá z nich se bude střídat na ledě a na suchu. Jeden den bude třeba více herní, další den chceme udělat například All Star Game, jako je v NHL. Hodně se ale po celý týden budeme zaměřovat na hru s pukem, pak bruslení, střelu a tečování před branou. To bude moje parketa, protože v těchto situacích se v zápase pohybuji dost často.

Vloni tu byl například obránce Zbyněk Michálek. Kdo bude začínající hokejisty trénovat tentokrát?

Bude tam Lukáš Chaloupka z Motoru, pak přijede útočník David Kuchejda, který hrál za Budějovice, a máme připravené i překvapení. Už mám domluvených pár kluků z NHL, co sem přijedou. Ale jména zatím neprozradím, i tak si myslím, že to bude pro děti hodně zajímavé. Plánujeme, že v jeden den by tu všichni hráči z NHL byli a trénovali zároveň, každý si pak vezme na starost jedno stanoviště. Pro děti bude fajn potkat se s takovými kluky přímo na ledě.

Trénujete čistě jenom Jihočechy, nebo se k vám sjíždějí hokejisté z celé republiky?

Letos to bude hodně specifické. Máme tam tři Američany, jedno dítě ze Švédska, jedno z Rakouska a dvě z Německa. Možná do tréninků zakomponujeme i výuku angličtiny.