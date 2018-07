Hanzalův kemp hokejových nadějí oživila bruslařská expertka z Texasu

Od dětství se věnovala krasobruslení a dvakrát v životě dokázala ovládnout americký šampionát. Po skončení kariéry se zaměřila na jiný zimní sport. Lední hokej.

„V Americe si jí mimořádně váží. Věnuje se správné technice bruslení, zaměřuje se na ni u mládeže Dallasu Stars,“ prozrazuje Martin Hanzal, který v tomto týmu NHL působí.

Rodačka z Minnesoty už delší dobu snila o tom, že se s rodinou vypraví do Čech. „Jsem tu z místního prostředí nadšená, moc se nám tu všem líbí. Uvítala jsem i možnost, že se mohu podívat, jak je na tom syn v porovnání se svými evropskými vrstevníky,“ podotkla Bennettová.

Bývalá krasobruslařka je ve svém novém oboru úspěšná. „Mohu potvrdit, že s dětmi to opravdu umí. Na tréninky k ní chodí oba moji potomci, baví je to a vždy se těší na další lekci,“ uznal Hanzal.

„Snažím se to dělat tak, aby to děti bavilo a zároveň to snadno pochopily. Dbám na každý detail, jsem zastánce názoru, že kvalitní základy bruslení jsou klíčem k výchově každého úspěšného hokejisty,“ dodala Američanka.

I samotní účastníci kempu, v němž jsou hráči od ročníku 2005 až po ty nejmladší, si přítomnost trenérky pochvalovali. „Dala nám velké množství cenných rad, ze kterých můžeme do budoucna čerpat,“ chválil Viktor Kotalík, 13letý bratr Aleše, bývalého hráče NHL.

V kempu v Hokejovém centru Pouzar se trenéři snaží vést své svěřence jinak, než je tomu v tuzemsku zvykem. „Naším cílem je, abychom do kempu přinesli co nejvíce prvků z Ameriky, která jde neustále hokejově dopředu, a my se to snažíme přenést i do Čech,“ prohlásil Hanzal, jenž si nedávno v zámoří dodělal trenérskou licenci.