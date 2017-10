Hanzal v hledáčku disciplinárky. A tentokrát se trestu nejspíš vyhne

Hanzal si v polovině první třetiny utkání s Predators počíhal ve středním pásmu na rozjetého Yannicka Webera. Poslal ho k zemi, mohlo se zdát, že hlava přikrčeného Webera přišla do kontaktu s loktem třicetiletého pořízka.

Českobudějovický rodák vyfasoval pětiminutový trest za nedovolené bránění, zákrokem by se měla zaobírat disciplinárka NHL. Tentokrát však stopku nečekejte.

Hanzal by totiž správně neměl dostat ani zmíněných pět minut, jelikož těsně před srážkou se Weber koncem holí dotkl kotouče a byl tudíž v jeho držení.

„Viděl jsem ho na puku, proto jsem se proti němu rozjel,“ přitakává urostlý útočník. O regulérnosti svého „přestupku“ nemá pochyb. „Nevím, kam přesně jsem ho trefil, ovšem s jistotou můžu říct, že loket jsem nezvedal.“

Záznam mu dává zcela za pravdu. Zaprvé, loket si Hanzal udržel pevně u těla, o pohybu vstříc Weberově hlavě nemůže být řeč. A zadruhé, Weber si tak trochu naběhl, když se k Hanzalovi přiřítil ve schoulené pozici. Pravidla totiž praví:

Mezi okolnosti, které ovlivňují posuzování hitů do oblasti hlavy a krku, patří například to, zda se atakovaný hráč sám vystaví do zranitelné pozice a učiní tak kontakt s hlavou nevyhnutelným.

Někdo by si mohl říct, že Hanzal mohl souboj s protivníkem úplně vypustit a vyhnout se mu, logicky vzato je ale český forvard plně v právu.

Recidivista? Po roce a půl je hráč čistý

Při posuzování Hanzalova zákroku nebudou hrát minulost ani jeho dosavadní prohřešky, kvůli nimž musel několik zápasů vynechat. Na jaře 2012 narazil tvrdě na mantinel Dustina Browna z Los Angeles, v říjnu 2013 zase pykal za nájezd u hrazení, který schytal Jeff Petry z Edmontonu. Za první zákrok vynechal jeden zápas, po druhém přečinu chyběl ve dvou utkáních.

Status recidivisty, tedy hráče, který se opakovaně dopustil prohřešku hodného zákazu, ale vyprší po 18 měsících od poslední lapálie. Yannicka Webera zatím zranění do hry sice nepustilo, návrat se ale předpokládá kdykoliv.

Případná vážnost zranění by působila jako přitěžující okolnost pouze v případě, že by byla suspendace udělena. Na samotné rozhodnutí zdravotní stav „oběti“ vliv nemá.