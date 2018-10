Heřman pomohl třemi body skolit Slavii, bod je pro nás ztráta, říkal

„Ztratili jsme jeden bod, domácí bojovali a makali. Je potřeba dávat góly, jakmile se to nedaří, tak nedokážeme odskočit,“ komentoval po utkání hlavní trenér Motoru Václav Prospal.

Podobně mluvili i jeho svěřenci. „Podle mého je to pro nás ztráta. Myslím si, že za dvě třetiny, které se nám povedly, jsme si zasloužili plný zisk bodů. Projevilo se to i v poměru střel na branku, kde jsme soupeře jasně převálcovali. Musíme do příště lépe využívat naše šance,“ tvrdil jednatřicetiletý Martin Heřman.

Jednou z nevyužitých příležitostí byla i půlminutová přesilovka pět na tři, kterou Motor nedokázal zužitkovat. „Měli bychom je proměňovat, není to poprvé. Musíme se na ně zaměřit. Může nás to stát body a mrzet, že jsme si nedokázali poradit,“ upozorňoval Heřman.

Útočník s číslem 96 na zádech se stal klíčovým mužem celého utkání. Byl u všech branek svého týmu, připsal si jeden gól a dvě asistence.

„Rozhodně to bylo moje nejpovedenější utkání v sezoně. Minimálně co se týče bodů. Zápas jsme odstartovali dobře, měli jsme šance, dařilo se nám. A v prodloužení jsme dokázali urvat výhru,“ říkal forvard.

Skóre utkání otevřel v oslabení David Gilbert poté, co využil dokonalého pasu od Martina Heřmana. Tentýž hráč vrátil Motoru vedení, když se prosadil po zdánlivě jednoduché situaci. „Úplně snadné to nebylo, byl jsem z toho divoký. Poskakovalo to před prázdnou brankou a měl jsem nahnáno, abych to před dojíždějícím obráncem stihl uklidit do kasy,“ popisoval s úsměvem.

Celý duel v Edenu se rozhodoval až v prodloužení tři na tři, nakonec dva body pro Motor vystřelil exslávistický obránce Žiga Pavlin. „Poslední tréninky jsme hru ve třech tolik netrénovali, ale máme to zažité z letní přípravy. Není to jen o fyzické připravenosti, ale i šikovnosti a chytrosti,“ dodal Heřman.

Motor si i nadále hýčká první pozici v tabulce první ligy, nyní už má náskok šesti bodů na druhý Vsetín. V sobotu ho čeká pátý Přerov.

„Nesmíme polevit. Trenéři s námi mluvili o tom, že musíme neustále potvrzovat roli favorita a hlídat si první příčku. Každý se na nás bude chtít vytáhnout, ale my musíme jít do zápasů tak, že do toho dáme sto deset procent a vyhrajeme za tři body,“ dodal Martin Heřman.

V sobotu zápas začne v 17 hodin a ponese se ve svátečním duchu. Slavit se bude sto let od založení Československé republiky, oba celky nastoupí ve speciálních dresech a úvodní buly vhodí kouč mistrů světa z let 1985 a 1996 Luděk Bukač.

