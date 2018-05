MS V HOKEJI

První třetina národnímu týmu opět nevyšla, že?

Ta patřila Američanům, byli hodně aktivní, hráli útočně, to jsme od nich očekávali. A chtěli jsme to hrát i my, ale oni to zvládli lépe.

Co říkáte na výkon mladých hráčů?

Odvedli, co se od nich očekávalo, možná i něco víc. Martin Nečas dával vyrovnávací gól. Na to, kolik dostali prostoru a jak se prezentovali, rozhodně bych je nehanil. Cítím, že je moc dobře, že tam byli.

Jak důležité bylo taktické rozhodnutí nasazovat na lajnu Krejčího speciální formaci s Larkinem a Kreiderem?

Fungovalo to. Kluci ze zámoří to znají. Připravili se a nastavili taktiku. Tím, že skončili druzí a my třetí, měli právo střídat až po nás. Evidentně úspěšně, protože jediný gól, u kterého Pastrňák a Krejčí byli, padl v přesilové hře. Jinak si myslím, že Davidové neměli tolik prostoru. U nás se zase nabízelo hlídat formaci Patricka Kanea. Nakonec dal dva góly při hře pět na pět.

Líbil se vám výkon brankáře Francouze?

Zde jsme slabinu neměli, což se potvrdilo. Francouz nás hlavně v první třetině podržel, udržel nás v zápase. Jen díky tomu to bylo 2:0, i když to zní hrozně. Rozhodě to mohlo být víc.

Proč si český tým nedokázal vytvořit tlak v závěru?

Američané to zahráli zkušeně, udrželi kotouč pod kontrolou, ani nás nepustili do pásma, hráli chytře. Bylo vidět, že hokej umí.

Dmitrij Jaškin hraje v St. Louis v NHL čtvrtou lajnu, na šampionátu patří k nejbodovějším hráčům, jak to?

Protože dostal jinou roli, jiné spoluhráče, vyšší čas na ledě. Kluby samozřejmě sledují přístup hráčů k zápasu, jak trénují... Určitě mu neuškodí, že odehrál dobré mistrovství, ale na jistotu v NHL to vliv mít rozhodně nebude.

Hodnotíte výkon týmu na mistrovství pozitivně?

Výkon hodnotím pozitivně, výsledek už tolik ne. Není to ani tragédie, ani úspěch. Je to takové nijaké. Hokej se mi líbil, líbili se mi mladí, kteří se na mezinárodní úrovni neztratili, ale že bychom to měli nějak vychvalovat nebo tleskat, to asi ne.

Koho vidíte nyní jako favorita turnaje?

Kanaďané se dnes asi probudili po těch nemastných výkonech. Proti Rusům (Kanada zvítězila 5:4 po prodloužení) hráli vynikající zápas. Pro mě jsou největší favorité Švédi. I USA ukázaly sílu v útoku.