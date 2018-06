Dojatý Kaut po draftu: Sakic je sympaťák. A Hejduk? Chci být jako on

„Jsi překvapený?“ zeptal se Sakic usměvavého Kauta, když si na pódiu podávali ruku. Chvilku před tím, než na sebe český mladík poprvé oblékl coloradský dres. „Byl jsem,“ přiznává Kaut v rozhovoru pro iDNES.cz „I když mi agent minutu před vyvoláním mého jména řekl, ať se připravím, tak jsem stejně byl...“

Jak na vás Joe Sakic působil?

Jako neskutečný sympaťák. Byl to super zážitek, když mi podával ruku, předával dres a gratuloval.

Před draftem si vás zástupci Colorada oťukli, jak rozhovor probíhal?

Bylo to výborné, pokládali mi spoustu různorodých otázek, ptali se, jaká byla sezona, jaký jsem hráč, kde vidím svoji roli a jak dopadla operace srdce.

Co jste jim odpověděl?

Řekl jsem jim, že jsem teď stoprocentně v pořádku a můžu hrát kdekoliv, ať je to první nebo čtvrtá lajna. Že jsem komplexní hokejista.

Odhadoval jste po kontaktu s Coloradem, že byste mohl jít na řadu tak brzy? Oproti předběžným žebříčkům jste poskočil hodně dopředu.

Původně jsem čekal, že bych mohl jít od dvacátého místa. Ale měl jsem s nimi výborný pohovor a musím říct, že to byl jediný tým, o kterém jsem si myslel, že by mě mohl vzít. Jsem moc rád, že Colorado vyšlo.

Nepřipadal v úvahu ještě někdo jiný?

Asi Columbus Blue Jackets... (Columbus vybíral z 18. místa, Colorado ze 16. - pozn.).

Co vás teď napadne, když si řeknete, že patříte k Avalanche?

Je to pro mě velká čest. Začíná mi nová část kariéry a já do toho musím dát maximum. Musím ukázat to nejlepší, co ve mně je. Pak se uvidí.

Jak draft prožívala vaše rodina? Měl jste s sebou bratra i rodiče.

To bylo neskutečné, byl jsem dojatý stejně jako celá moje rodina. Všichni mi to přejí, jsou šťastní. Rodina je nejdůležitější součást mého života a myslím, že by to tak měl mít každý.

Nemají trochu strach z toho, že zmizíte do zámoří?

Trošku mají. (úsměv) Ještě o víkendu odlétám do Denveru s panem Zálešákem. (Miroslav Zálešák je skaut Colorada) Chce mi ukázat město a vzít mě na baseball.

Jaký s ním máte vztah?

Je to super člověk, byli jsme spolu v kontaktu. Poradil mi jednu věc: Ať hraju svoji hru. (smích)



Jak se, a tady vycházím z vašich dalších rozhovorů po draftu, těšíte do AHL? Neexistuje varianta, že ještě půjdete do juniorské ligy?

Určitě bych chtěl hrát v NHL, ale musím postupovat krok za krokem. Ale určitě AHL, juniorka ne. Pak vše záleží na tom, jak se o šanci poperu.

Bylo pro vás klíčové mistrovství světa dvacetiletých? Colorado se vyjádřilo, že jste na něm byl fenomenální.

Jasně, určitě mi to moc pomohlo. Vrátil jsem se z dvacítek domů s úplně jiným sebevědomím. Byl to pro mě hodně zlomový moment.

Pro zámořská média jste prohlásil, že byste chtěl být jako Milan Hejduk - klubová legenda Avalanche, která s velkým hokejem také začínala v Pardubicích. Stylem hry si ale moc podobní nejste, tak čím je pro vás vzorem?

Chtěl bych být stejný v tom, že Milan Hejduk je výborný člověk. Skromný a poctivý. Takže asi v tomhle.

Je den po draftu, už si to sedlo?

Ano... Je to něco neskutečného, ale nic to neznamená, čeká mě spousta dřiny.