Srdce je v pořádku. Hokejový útočník Kaut míří na draft NHL

A zdraví slouží. Operace srdce se zdařila. I proto se osmnáctiletý útočník ve středu - jen pět dní po zákroku v pražském IKEM - mohl vydat za oceán. Ve čtvrtek jinocha z Pardubic čekají dodatečné pohovory se zástupci San Jose, St. Louis nebo Chicaga. A v pátek dost možná honosnou dallaskou arénu v prvním kole draftu NHL rozezvučí věta: „Martin Kaut, Czech Republic.“

Byl by to americký happyend příběhu, který by nechtěl zažít žádný sportovec.

Z české naděje se počátkem června znenadání stal hokejový pacient. Lékařské vyšetření v Buffalu při „NHL Scounting Combine“ - poslední přehlídce talentovaných teenagerů z celého světa - odhalilo u Kauta srdeční vadu. Místo toho, aby se pardubický křídelník blýskl při testech v posilovně nebo při rozpravách s manažery, putoval předčasně domů. „Byl jsem z toho hodně v šoku. Potom mi ale zavolal pan Pirk, který mi vše vysvětlil,“ líčí Kaut.

Češi na draftu NHL 2018 Filip Zadina

Jméno ryzího střelce zazní v Dallasu v noci na sobotu hodně brzy. Žebříčky jej řadí mezi první pětici, v níž se Čech na draftu naposledy objevil v roce 2000! Martin Kaut

Nachází se na rozhraní 1. a 2. kola. Spíš klapne první varianta. Vyšlo mu MS do 20 let i závěr extraligy v Pardubicích. Jakub Lauko

Forvard z Chomutova a účastník letošních šampionátů do 18 a 20 let se dostane nejspíš na řadu ve 2. kole. Jakub Škarek

Brankářský talent po sezoně kývl Lahti. Draft by jeho plány mohl změnit. Odhaduje se, že jeho chvíle přijde ve 2. kole. Mezi další Čechy, kteří se mohou prosadit v úvodních třech kolech, se řadí útočníci Jan Jeník, Matěj Pekař nebo brankář Lukáš Dostál.

Rozhovor s uznávaným kardiochirurgem jej uklidnil. Delší pauza od hokeje - nebo snad ještě chmurnější scénář - nenastal. Vše napravil rutinní zákrok, který by běžný smrtelník ani nemusel podstupovat. Mladému vrcholovému sportovci raději lékaři část srdce, která může způsobit arytmii, museli „opravit“.

„Byl jsem při vědomí, mohl jsem si i vybrat písničky, které mi pustili,“ přibližuje hokejový pacient. „Měli mi vypálit spojku u srdíčka, nakonec se zjistilo, že to ani nebylo třeba. Špatně se to vysvětluje, sám jsem to moc nechápal,“ prohodí bezelstně. „Zákrok ale dopadl úspěšně. Jsem zdravej!“

Další den po operaci mohl odchovanec ze Žďáru nad Sázavou domů. Odpočíval. Šetřil tříslo, přes nějž se doktoři při zákroku „dostali k srdci“. Posekal trávu, což mu nakázali rodiče, šprtal angličtinu a odepisoval kamarádům, že je v pořádku. „Jenom ti praví se ptali, jak je to vážné. Ozvala se mi skoro celá kabina z Pardubic - Tomáš Rolinek nebo Petr Sýkora. Potěšilo to i od Martina Nečase nebo Fildy Chytila.“

Stejně jako kumpáni z reprezentační dvacítky si mohl zahrát na seniorském šampionátu v Dánsku, jenže zůstal pouze náhradníkem. I to však značí, že má tmavovlasý teenager za sebou slušnou sezonu.

V zámoří si skauti cení jeho ofenzivních a bruslařských dovedností. „Hlavně chci do týmu, kde dostanu šanci se poprat o NHL,“ hlásí Kaut.

Když se mise v létě nezdaří, rád by zůstal v nižší zámořské soutěži. „Myslím, že mě to víc posune i jako člověka. Budu se muset o sebe postarat. Tady jsem taky bydlel sám, ale jednou týdně rodiče přijeli a navařili mi,“ přemítá. „Ale je možné, že mě tým pošle do Pardubic. Bude záležet na domluvě,“ dodá Kaut.

Neobává se, že jeho zdravotní lapálie mohou jeho pozici na burze talentů snících o NHL oslabit? „Řešil jsem to s agentem, ale usoudili jsme, že je to asi jedno.“ Jsou totiž důležitější věci.