Po bídných sezonách je postup super, říká pardubický Kaut

„Jsou to skvělé pocity. Po těch minulých bídných sezonách je to super,“ usmíval se Kaut.

Do konce základní části však zbývají dva zápasy a Dynamo v nich může svůj dosavadní úspěch ještě vylepšit. Už dnes od 17.20 je čeká utkání na ledě Třince.

„Předkolo máme jisté, ve hře je však pořád ještě šesté místo. S klukama jsme to pořádně oslavili, ale teď už se chystáme na další zápasy,“ poznamenal mladík Kaut.

Duel s Třincem bude mít zvláštní příchuť pro Rostislava Marosze, jenž v Dynamu do konce sezony hostuje právě z týmu Ocelářů.

„Už jsem proti Třinci párkrát hrál, ale rozhodně se na ten zápas těším. Chtěl bych ho vyhrát a v neděli doma rozhodnout o postupu do šestky,“ přál si Marosz, který v zápase s Litvínovem jednou rozvlnil soupeřovu síť.

Pardubice mohou hrát naprosto uvolněně, ale koncentrace na dnešní zápas je velká.

„Půjdeme do toho v každém případě naplno. Motivace v podobě šestky je namístě!“ ihned vypálil Kaut, jenž se proti Litvínovu rovněž prosadil a zaznamenal svůj šestý gól v letošním ročníku.

„Po výjezdu z trestné lavice mě dobře našel Péťa Sýkora a já už jsem jenom pokračoval v jízdě a trefil to brankáři na ‚teploměr‘,“ řekl. Chemici se v Pardubicích ze všech sil snažili o vyhnutí se barážovým pozicím, na kterých se loni pohybovalo právě Dynamo.

„Oba týmy hrály o hodně. Začátek byl z naší strany vlažný, asi kvůli té pauze. Ale myslím si, že potom už jsme byli lepší,“ uvažoval Kaut s tím, že i přes výhru je toho stále hodně co zlepšit. „Dost nás podržel Ondra Kacetl, na kterého se Litvínov několikrát hnal v přečíslení. Toho se musíme do příštích zápasů vyvarovat,“ doplnil forvard.

Přání postoupit přímo do čtvrtfinále play off před domácím publikem by nejspíš platilo v jakémkoliv případě, ale výše zmíněná Maroszova slova umocňuje fakt, že do Pardubic k poslednímu zápasu dlouhodobé fáze soutěže v neděli odpoledne přijede rival z Hradce Králové (úvodní buly v 16.20).

„Na to utkání se těším snad ze všeho nejvíc. Hrát derby před takovou kulisou, jaká v Pardubicích určitě bude, je totiž něco neskutečného,“ zasnil se 19letý forvard Kaut.

Navíc se pochlubil zajímavou osobní bilancí.

„Letos jsem hrál dvě derby (ze tří) a v obou jsme zvítězili, takže věřím, že Hradec porazíme i potřetí,“ řekl Kaut.

Dynamo by však nemělo předbíhat. „Hrát předkolo je úspěch. Dosud jsme bojovali o to, abychom se dostali do play off, nyní se popereme o co nejlepší umístění. Pro začátek chceme teď v Třinci vydolovat co nejvíce bodů,“ ujišťoval fanoušky kapitán čerstvého účastníka vyřazovacích bojů Tomáš Rolinek.

Podobně jako všem ostatním se i jemu pořádně ulevilo.

„Moc si toho vážíme. Pamatuji si, když jsme loni všude jezdili a smiřovali se s tím, že budeme hrát baráž stejně jako Litvínov,“ připomněl.

„Hlavně pro lidi musí postup být fantastický. Hokej hrajeme taky kvůli nim a vzhledem k tomu, kolik jich na naše zápasy vytrvale chodí, si to zaslouží. Snad jsme jim udělali trochu radost,“ přemýšlel zase před novináři Rostislav Marosz.