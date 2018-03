Play off chci hrát každý rok, nadchl se pardubický mladík Kaut

„Obrovsky jsem si to užíval. Ten hokej, atmosféra... Něco neskutečného. Ještě jsem se s tím nesetkal. Play off chci hrát každý rok!“ vyhlásil po posledním zápase Dynama v letošním ročníku Kaut.

Jinak byl dost zklamaný - se svým týmem totiž pomýšlel na semifinále, místo toho však schytal pořádný výprask. „Jsem hrozně smutný, že jsme prohráli, ale postupem času to bude dobré,“ ujišťoval Kaut.

Měl pravdu, vždyť Dynamo se v konečném důsledku vůbec nemá za co stydět, spíše naopak. „Po dvou nepodařených sezonách jsme dokázali, že jsme v Pardubicích hrát dobrý hokej ještě nezapomněli. Postupu do play off si ceníme,“ řekla mladá naděje.

Pardubice podle Kauta dokázaly dostat čtvrtfinále až do rozhodujícího sedmého zápasu i kvůli tomu, že před sezonou je většina lidí na postup mezi posledních šest vůbec netipovala.

„Když od vás nikdo nic nečeká, tak se hraje o hodně líp. V kabině jsme se semkli a hráli jsme jako jeden tým. Na tu sezonu budeme ještě všichni vzpomínat v dobrém,“ připomněl.

Spokojenost ale prozatím kalí hrubě nepovedený sedmý duel na ledě Ocelářů, který Dynamo prohrálo vysoko 1:8. „Nevím, co se s námi stalo. Nejvíc mě na tom mrzí, že jsme to ani nedohráli se ctí,“ litoval křídelník Kaut.