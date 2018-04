Kaut chce být jako Pastrňák a beze strachu bojuje o mistrovství světa

„Moje body vyplynuly z dobré hry celého týmu. Jsem hlavně rád, že jsme ta utkání vyhráli. Získal jsem nové zkušenosti,“ kvituje Kaut.

Další z nich sbírá mladý útočník v Pardubicích, kde reprezentaci čeká turnaj Carlson Hockey Games 2018.

„Prožívám nejlepší sezonu kariéry. Když si vezmu, že jsem tady v Dynamu letos začínal ve čtvrté lajně a teď bojuju o dospělé mistrovství světa, vůbec bych to nečekal. Rodičům jsem říkal, že je to skvělá odměna za moje výkony,“ přemítá osmnáctiletý forvard.

Prozatím měl možnost okusit přátelské souboje. Teď však na řadu přijdou daleko ostřejší testy. Tím nejbližším je dnešní souboj s Finskem (od 19 hodin). Kaut by do něj měl zasáhnout.

„Moc se těším. Bude skvělé zahrát si proti velkým jménům, ale zase se z toho nesmím po... Chci si to užít a ukázat, co je ve mně. Kdyby se člověk bál, tak tady nemá co dělat,“ uvědomuje si dobře Kaut.

Případný strach by mu dost možná v reprezentaci svazoval ruce. Konkurence je v Pardubicích veliká. „To mi ale vyhovuje. Chci a hlavně musím o to víc makat a pokusit se zůstat v sestavě co nejdéle,“ přeje si mladík.

Hlavu má před hrami čistou.

„To musí mít jakýkoliv hokejista na světě. Kdyby myslel na blbosti, tak by to nebylo dobré,“ tuší Kaut.

K letence do Kodaně by mu mohl dopomoci také fakt, že nadcházející turnaj hostí pardubická Tipsport arena, kterou moc dobře zná.

„To by mohl. Jsem tu doma, cítím se skvěle, protože v hale znám led i všechno ostatní. Teď chci ale hlavně vyhrát příští tři zápasy,“ dychtí po skalpech těžkých soupeřů Kaut.

V Pardubicích si navíc možná zahraje na nějakou dobu naposledy. Čeká jej totiž draft NHL.

„To nevnímám, nechci na to zatím myslet. Zažil jsem tady krásné tři roky a možná přijdou další, uvidíme po draftu. Každopádně se ale chci o NHL poprat, to jo,“ neskrývá. Podle Kauta je jedno, který celek po něm sáhne. Odmala však fandí Boston Bruins.

„To kvůli Davidu Krejčímu. Teď navíc vzhlížím i k Davidu Pastrňákovi. Je neskutečné, co ten borec předvádí. Je to obrovský vzor pro nás, všechny mladé hráče,“ říká.

Jeho pozornosti nemohlo ujít Pastrňákových šest bodů v jednom zápase. Kroutil také hlavou nad zákrokem gólmana Toronta Frederika Andersena proti jeho střele.

„Mně letos v Olomouci úplnou tutovku vytáhl Branislav Konrád. To se však nedá srovnávat,“ směje se.