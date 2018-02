Komplikujeme si zápasy sami, štve karlovarského Kohouta

Výkon proti Přerovu bojujícímu o možnost začínat play-off doma měl trhliny, Energie jakoby pořád nemohla najít správný rytmus, jímž tančit směrem do vyřazovacích bojů.

„Každý zápas před play-off je těžký, všechny týmy se do něj chtějí dostat v co nejlepší pozici. My si zápasy sami komplikujeme, zase jsme neproměnili spoustu šancí,“ uznává útočník Martin Kohout.

Už to není gólové představení z úvodu ročníku, doma se mužstvo na branky pořádně nadře. Před týdnem čtyři trefy do sítě pronásledovatele z Kladna, pohodová výhra. O tři dny později trápení a hubená výhra za dva body. „Poslední dobou nám to víc lepí venku. Proti Přerovu jsme dostali hloupý první gól, pak se těžko tlačíme do plných. Soupeři dobře brání a my bušíme do zavřené obrany,“ říká Kohout.

Dotahovat a otáčet zápasy není silnou zbraní Energie. Soupeřův úvodní gól ji dokáže dostat do úzkých, bušit do zavřených vrat jí nesedí. V poslední době má mnohdy problém vhodně nakopnout zápas, být v tempu a tlačit protivníka v jeho pásmu.

„Víme, že začátky zápasů doma nejsou ideální. Do příštích zápasů se musíme zlepšit, doma musíme zase vyhrávat. Play-off budeme začínat doma, je důležité si věřit a domácí zápasy bezpodmínečně zvládat,“ říká Kohout.

Mužstvo po víkendu stáhlo České Budějovice na dva body, hlavního rivala bude ještě hostit v KV Areně. Odepsané ale není ani Kladno, které Vary pořád může zatlačit pod sebe. Být první nebo druzí? Jaká pozice bude výhodnější?

„Podle mě to je jedno. Asi nehraje významnou roli, jestli budeme první nebo druzí. My hlavně chceme zvládnout splnit náš cíl, dostat se zpátky do extraligy,“ přihazuje Kohout znovu dávno vyřčenou metu, za níž celek táhne.

Pro její dosažení potřebuje ustálit formu. Z posledních devíti zápasů sedmkrát vyhrála, ale porážka v Benátkách působí jako nepříjemná rána do ne vždy ideálně fungujícího organismu. Vedle ztráty bodů i bídný výkon a ono střelecké trápení doma.

„Nepříjemné to je, z Benátek nemám vůbec dobrý pocit. Pozitivní je, že jsme se po šíleném výkonu v Benátkách dokázali zvednout a vyhrát na Kladně. Potřebujeme se dostat do pohody, musíme hrát svůj hokej,“ dodává útočník.

Chystat se a zkoušet věci mající přinést úspěch v play-off může Energie ještě v šesti zápasech. Dobrým testem mohou být i domácí zápasy proti Slavii a Motoru. Zvládat vyrovnané duely je další bolístkou. Neodskočit soupeři o dvě tři branky značí potíže.

„Pro naší psychiku je důležité, že jsme nakonec za dva body zvládli zápas proti Přerovu,“ věří Martin Kohout. „Do konce základní části se potřebujeme naladit na vítěznou vlnu, být v pohodě a hrát naši hru. Tu houpačku ve výkonech musíme odstranit.“

Těšit mladého útočníka i celý tým může slušně fungující obrana. Víc než dvě branky dostala naposledy před Vánocemi na Kladně. Od té doby dalších čtrnáct zápasů s maximálně dvěma inkasovanými góly. Šlapající defenzíva je tradičně klíčem k úspěchu ve vyřazovacích bojích.

„Obrana je základ. Dát v každém zápase pět gólů není jednoduché. Nám navíc výborně chytá Filip (Novotný), snad mu to půjde i dál. Určitě je snazší dát dva tři góly. Rozhodně víme, jak je důležité dostávat málo branek,“ uvědomuje si Kohout.

A výrazný problém by neměl hrát ani odjezd slovinských reprezentantů. Kovacevic s Podlipnikem už odcestovali na sraz reprezentace, kterou čeká olympijský turnaj. „Všichni beci hrají obdobnou hru. Lipa (Podlipnik) nám asi v přesilovkách chybět bude, ale chytne se někdo jiný. Každý víme, co máme dělat. Přeju jim, aby se vrátili v pohodě, ve zdraví a udělali nějaký úspěch.“ Sami Slovinci by rádi finále proti Rusku. „Já doufám, že ve finále budou naši,“ směje se Martin Kohout.

